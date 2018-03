Ghita, la Antena 3: Voiculescu avea o relatie de acelasi tip cu Maior si Coldea / Dan Voiculescu: Mi se pare nedrept sa fiu amestecat in aceasta poveste urata

"Voiculescu avea o relatie de acelasi tip cu Maior si Coldea", a spus la un moment dat Ghita, adaugand ca l-a vazut si pe patronul RCS-RDS, Zoltan Teszari, "cu ochii mei in sediile SRI de sute de ori". De relatii apropiate cu cei doi i-a mai acuzat pe Cozmin Gusa si pe Rares Bogdan.Imediat dupa ce Sebastian Ghita a terminat interventia telefonica, pe post a intervenit Dan Voiculescu, tot telefonic, pentru a spune: "Nu am avut niciun fel de relatie".Voiculescu i-a cerut lui Ghita sa "clarifice situatia"."Am dovezi ca acesti oameni mi-au furat trei ani din viata pe care nu mai poate sa mi-i dea nimeni inapoi. Mi se pare nedrept sa fiu amestecat in aceasta poveste urata", a spus fondatorul televiziunii de stiri.