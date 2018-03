Gabriel Oprea: Niciodata nu am discutat cu Dan Diaconescu despre dosarul sau/ Numai un om nebun la cap poate crede asa ceva

Gabriel Oprea a intervenit telefonic, joi seara, la Antena 3, pentru a raspunde acuzatiilor aduse de Marian Vanghelie si Dan Diaconescu, ca ar fi facut presiuni asupra lui Dian Diaconescu sa se inscrie in UNPR ca sa-l scape de dosare. Oprea infirma categoric cele prezentate de Antena 3 sustinand ca niciodata nu a discutat cu Dan Diaconescu despre dosarele sale si califica declaratii ca "aberatii de tip Elodia" pe care "numai un on nebun le-ar putea crede"."Eu sunt prieten cu Dan Diaconescu, l-am invitat la Congresul UNPR, a venit si a stat in loja, dar nu s-a pus problema ca el sa se inscrie in partidul nostru. Parca asist la un nou caz Elodia. Nu stiu de ce Dan Diaconescu spune aceste lucruri. Numai un om nebun la cap poate crede asa ceva", a spus Oprea.Presat de moderator, Oprea a evitat sa spuna daca Codruta Kovesi a fost la el acasa sau nu.Mihai Gadea: Domnule general, va rog sa ne lamuriti si episodul "sufrageria". A fost Kovesi la dumneavoastra in seara cu pricina sau nu?Gabriel Oprea: Domnule Gadea, eu v-am raspuns la toate intrebarile in cel mai sincer mod. Sunt un barbat de onoare. V-am spus exact pe cine am invitat la mine. A fost vorba de Maior care a zis ca nu mai ajunge, iar apoi m-a sunat si m-a intrebat daca mai am mancare ca vine si el. Eu va spun pe cine am invitat.Mihai Gadea: Asta inseamna ca doamna Kovesi si domnul Coldea au fost adusi neinvitati de catre domnul George Maior?Gabriel Oprea: Domnule, repet, eu v-am raspuns exact pe cine am invitat. Atat.