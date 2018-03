Victor Ponta afirma ca Dragnea a fost informat de o persoana foarte importanta din SRI ca urma sa i se faca un flagrant cand era vicepremier

Ponta a fost intrebat intr-o interventie telefonica la B1 daca a mers sa discute cu Maior si Coldea legat de acest subiect."Dl Dragnea mi-a zis hai sa vorbim ca uite ce era sa se intample. Eu m-am dus, era vorba de un vicepremier din guvernul meu, si am zis dom'ne ce faceti totusi, in ce tara traim? Dar dupa cum ati vazut eu nu stiam in acel moment niciun fel de detalii, habar nu aveam, decat ca urmeaza sa vina un domn in birou la Dragnea sa ii dea ceva", a sustinut Ponta.Intrebat daca era vorba de Valentin Preda, Ponta a confirmat: "Da".Ulterior, spune Victor Ponta, a inteles ce s-a intamplat "din ce a a publicat instanta", respectiv "un politist care a incalcat legea, copia documente, si un domn care a incalcat legea ca a luat documentele alea copiate, sa i le duca lui Dragnea, au fost sanctionati de justitie dar de fapt ei au muncit pentru Dragnea".Intrebat de unde stia Dragnea ca urma sa i se organizeze un flagrant de catre DNA, Ponta a precizat: "De la o persoana foarte importanta din SRI, care l-a si slavat".Chestionat daca era vorba de Florian Coldea, Victor Ponta a spus: "Nu vreau sa comentez, ma intreba cineva din institutiile statului o voi face. Eu va spun foarte clar lucru, dl Dragnea e de mult timp protejat, si Tel Drum a fost protejat".Intr-un interviu pe care l-a acordat in cursul zilei de vineri site-ului stiripesurse.ro, Ponta a sustinut ca "Liviu Dragnea avea niste oameni in DNA" "intelegerile (...) nu au contat, pentru ca procurorii au vrut sa-i organizeze flagrant in Ministerul Dezvoltarii. In locul lui Dragnea au picat Vali Preda si un om din DNA"."Nu intelegeti ca documentele pentru Vali Preda si pentru consilierul din DNA erau, de fapt, pentru Liviu Dragnea. Ei doreau sa-i faca flagrant lui Liviu Dragnea in birou la Ministerul Dezvoltarii. Eu l-am zis ca nu se poate, ca e vicepremier.Vali Preda care a adus niste documente de la Tel Drum in Ministerul Dezvoltarii, credeti ca le adusese pentru el. Nu, le adusese pentru Dragnea, de aceea doreau sa-i faca flagrantul¬, a mai spus Ponta.