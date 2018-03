Ministrul Justitiei despre motivarea CSM pentru avizul negativ privind revocarea lui Kovesi: CSM a luat alea 20 de puncte prezentate de mine, raspunsurile procurorului-sef si le-a sucit. In rest nu a facut nimic

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus vineri seara la Antena 3 ca motivarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru avizul negativ privind revocarea lui Kovesi din functia de procuror-sef al DNA este formata din raportul sau, sustinerile Laurei Codruta Kovesi si cosmetizarea spuselor acesteia.









“Prin motivare au incercat sa creeze aparenta…”, a spus Toader.





“In prima parte au reluat raportul meu, in partea doua sustinerile procurorul-sef DNA, in a treia au cosmetizat sustinerile acesteia”, a spus ministrul Justiei, care a reformulat ulterior aceeasi idee: convingerea mea este ca CSM a luat alea 20 de puncte prezentate de mine, raspunsurile procurorului-sef, le-a sucit si le-a luat de bune, in rest nu a facut absolut nimic”.