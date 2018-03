Doar Romania TV a difuzat, de la ora 21,00, interviul cu Sebastian Ghita / La Antena 3, s-au dezbatut despagubirile de 300.000 de lei pentru Laura Codruta Kovesi / In studio a fost adus un borcan pentru donatii / Gadea: Saru' mana faraoanca, ne cerem scuze

Initial, prima parte a interviului a fost difuzata de TVR 1, Antena 3, B1 si Romania TV, simultan.Principalul subiect la emisiunea lui Gadea l-a constituit suma de 300.000 de lei stabilita de Curtea de Apel Ploiesti ca titlu de despaguubiri pe care el, impreuna cu Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3, trebuie sa o plateasca Laurei Codruta Kovesi."Saru' mana faraoanca, ne cerem scuze (...) pentru faptul ca ne facem datoria", a spus Mihai Gadea, in emisiune.In studio, pe o masa, a fost amplasat un borcan in care se strang "donatii" pentru plata despagubirilor.Adrian Ursu vorbeste despre o actiune de "exterminare".In studio intra diversi angajati ai Antenei 3 care pun bani in borcan, iar Mihai Gadea comenteaza: "Incepe lumea sa vina"La ora 22,00, si Antena 3 a inceput sa difuzeze si ea partea a patra a interviului cu Traian Basescu.------------------La Romania TV, Sebastian Ghita povesteste despre condamnarea lui Dan Voiculescu."Confirmati ca Basescu a spus ca are inregistrari cu felul in care s-a planuit inchiderea lui Dan Voiculescu?", l-a intrebat Cristoiu, citat pe site -ul televiziunii."Da, asa mi-a spus mie fostul presedinte Traian Basescu, asa i-a spus si Elenei Udrea si lui Dan Andronic, si a spus acest lucru de mai multe ori si de fata cu noi toti, si pe rand, si impreuna. Explicatia dansului este ca oricat ne-am razboii intre noi, cu respect fata de Romania, fata de institutii, fata de institutia presedintelui, fata de relatia cu celelalte institutii din Romania, il face ca fost presedinte sa indure problemele cu familia, cu arestarile, cu tot felul de lucruri, in unele zone fortate, si sa nu foloseasca acele inregistrari cu care ce ar putea sa faca, sa il trimita pe Coldea la pensie, e deja la pensie, sa prezinte nenumaratele vizite ale lui Kovesi la el la birou", a raspuns Ghita.