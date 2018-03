Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene: In momentul de fata in piata sunt contracte semnate de 10, 7 miliarde de euro

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a spus, joi, la Antena 3, ca in momentul acesta se lucreaza la proiecte noi pe fonduri europene si ca “in piata sunt contracte semnate de 10, 7 miliarde de euro”, pe mediu de afaceri, ONG-uri, educatie, sanatate.





Plumb a subliniat ca “absorbtia fondurilor europene in Romania pe politica de coeziune suntem la 16% fata de media europeana, 18% inaintea noastra sunt fata de media europeana doar patru tari”.





“Eu consider ca Guvernul a lucrat sustinut astfel incat sa recupereze in 2017 ce s-a pierdut in 2016(…) Numai in sapte luni de zile au intrat in Romnia 1,11 miliarde de euro, pentru ca nu avea cum sa intre daca nu erau acreditate autoritatile de management. Pe toate domeniile, cel mai mare procent, de 90%, este pe sectorul de transporturi si mediu, pentru ca intr-adevar Romania are pe proiecte fazate in valoare de aproape 3 miliarde de euro”, a spus Rovana Plumb.





Intrebata de europarlamentarul Catalin Ivan de proiecte noi, Rovana Plumb a spus “Se lucreaza in momentul de fata”.





“Spuneti de niste proiecte care au fost aprobate pentru ca ne-am dus cu miloaga la Bruxelles sa ne faseze niste proiecte ca nu le aveam finantate pe cadrul financiar trecut. Spuneti-ne de proiecte noi”, i-a spus Catalin Ivan Rovanei Plumb.





“In momentul de fata in piata sunt contracte semnate de 10, 7 miliarde de euro, contracte pe mediu de afacere, ONG-uri, educatie, sanatate, intreprinderi mici si mijlocii…”, a spus Plumb, care a subliniat ca “pana la sfarsitul anului vom ajunge la 22,5 miliarde de euro.





Ea a asigurat ca Liviu Dragnea, prim-ministrul si colegii din echipa guvernamantala au ca prioritata investitiile, in special infrastructura rutiera si feroviara.