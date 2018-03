Sorina Pintea: Guvernul a făcut tot ce s-a putut în privința imunoglobulinei / Vineri vor intra în ţară 3.850 de doze

"Există nişte proceduri pe care trebuie să le respectăm. Nu a vrut nimeni să întârzie, dimpotrivă, am declanşat acest mecanism tocmai pentru a putea rezolva această problemă. (...) Lucrurile merg în direcţia dorită de noi", a susținut ministrul Sorina Pintea într-o intervenție telefonică la Digi24."Dacă nu declanşam acest mecanism (de protecție civilă - n.r.) şi nu aveam aceste grafice, probabil că ne-am fi confruntat cu această criză alte câteva luni sau 2-3 luni de acum încolo. Eu cred că Guvernul a făcut tot ce s-a putut în această prinvință", a insistat ministrul Sănătăţii.Potrivit ministrului, de la declanșarea mecanismului de protecție civilă până acum au intrat în țară 1.000 de doze de imunoglobulină, urmând ca vineri să fie livrate alte 2.500."Ieri au intrat primele doze de imunoglobulină în Unifarm, mâine, vineri, urmează să intre alte 2.500. (...) Necesarul lunar este de aproximativ 5.000. (...) Mai sunt încă - pentru luna aprilie, că suntem deja în aprilie - mai sunt încă grafice de livrare, vor mai intra 600, 800 și 1.000 de flacoane. Deci ținem evidența exactă a ceea ce urmează să se întâmple", a spus Sorina Pintea.Câteva minute mai târziu în cadrul intervenției telefonice, ea a venit cu precizarea că "s-a suplimentat cantitatea care vine vineri, sunt 3.850 de doze care vin mâine"."De asemenea, au început și livrările distribuitorilor, sper că vom intra în ritmul normal, chiar ne preocupă acest lucru", a mai spus Pintea.Întrebată dacă declaraţia premierului Viorica Dăncilă, potrivit căreia s-a rezolvat problema imunoglobulinei, nu a fost cumva hazardată, Sorina Pintea a răspuns: "S-a rezolvat problema atunci, în sensul că am declanşat mecanismul, am promovat memorandumul şi hotărârea de guvern, au fost paşi foarte importanţi şi sunt convinsă că asociaţiile pacienţilor apreciază acest lucru".Ministrul a admis însă că nu are o situație exactă a numărului de pacienți care nu și-au primit dozele la timp, dar că urmează să o primească."Eu am vorbit despre întârzieri încă din luna februarie, de aceea am declanșat acest mecanism. Cred că am făcut un lucru corect, Guvernul României a făcut un lucru corect și sper să fie apreciat acest lucru (...) Să știți că facem eforturi extraordinare să putem să grăbim lucrurile, pentru că știți foarte bine că există niște mecanisme, există proceduri, noi am mers cu celeritate, am trecut prin ele... Chiar am vrut să facem ceva pentru acești pacienți, pur și simplu pentru pacienți", a susținut ea."Nu este absolut nicio problemă, pur și simplu au fost niște proceduri care trebuiau făcute... nu neapărat procedurile noastre, ci procedurile Mecanismului", a insistat ministrul Sorina Pintea.