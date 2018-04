Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean: Ce să atace ministrul Justiţiei la CCR? Un refuz?

"Am spus de la început că preşedintele nu este obligat să dea curs solicităţii ministrului Justiţiei. În general preşedintele nu este obligat să dea curs solicitărilor venite din partea unor miniştri. Este la fel ca la remaniere, poate respinge prima propunere. Este decizia sa şi trebuie respectată ca atare", a declarat Augustin Zegrean la Realitatea TV, citează de News.ro.Referitor la anunţul ministrului Justiţiei potrivit căruia va fi sesizată Curtea Constituţională, fostul şef şi coleg al lui Tudorel Toader la CCR a comentat că "ministrul Justiţiei nu poate cere acest lucru, ci doar Guvernul o poate face, dar şi aşa este destul de neclar ce să sesizezi la CCR, de vreme ce nu există o rezoluţie"."Ce să ataci, un refuz?", a comentat Zegrean.Ministrul Tudorel Toader a anunţat luni, după ce preşedintele a respins cererea de revocare a şefei DNA , că Ministerul Justiţiei va sesiza Curtea Constituţională cu privire la refuzul preşedintelui , apreciind că şeful statului "nu are abilitarea legală şi nici competenţele funcţionale de evaluare a activităţii profesionale şi manageriale desfăşurate de procurorul şef al DNA"."Vom sesiza Curtea Constituţională cu privire la refuzul Preşedintelui de revocare din funcţie a procurorului şef al DNA!" anunţă ministrul Justiţiei la finalul unei postări pe Facebook, după ce prezintă motivele unei asemenea decizii.Anterior anunţului preşedintelui Klaus Iohannis, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că, în cazul unui refuz al preşedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe şefa DNA Laura Codruţa Kovesi, atât premierul, cât şi PSD îl vor susţine pe ministrul Justiţiei Tudorel Toader într-un eventual demers legat de decizia preşedintelui. El a susţinut însă că "sub nicio formă" nu este luată în calcul ideea de suspendare din funcţie a şefului statului.