Becali anunță că se retrage de cârma FCSB de teamă să nu se răzbune Burleanu pe echipă: ”Gata! Mă retrag de la FCSB! E clar că Burleanu a avut sprijin și de SRI”

Gigi Becali a anunțat public faptul că se retrage din fotbal și că, în acest sens, va și da un comunicat oficial. Latifundiarul a spus apoi că prin decizia sa nu vrea altceva decât să protejeze clubul de eventuale represalii pe care le-ar putea primi el din partea conducerii FRF, potrivit digisport.ro

”Nu mă mai implic, nu mai am niciun fel de tangență. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această hotărâre. Mâine apare comunicatul. Clubul va trimite la Federație și la Ligă hotărârea mea, ca să nu mai fiu considerat factor de decizie la Steaua. Asta am decis, după ce a ieșit Burleanu președinte. Dacă vreți este și un protest, dacă ne comandă fotbalul feminin și futsalul...Nu mai vreau să mă pronunț și să fac păcate. Un lucru este clar. E clar că a avut sprijin (Burleanu - n.r.) și de la dânșii (n.r. - SRI). Eu spun ce am citit. E clar că s-a folosit și de funcție” a spus Gigi Becali pentru Antena 3.

Becali a avut un discurs asemănător si dupa victoria lui Traian Băsescu in alegerile prezidențiale, atunci Becali fiind un sponsor important și un susținător vocal al lui Crin Antonescu, iar apoi al lui Victor Ponta. Dupa ce Traian Băsescu a câstigat al doilea mandat la Cotroceni, Becali i-a cerut să nu se răazbune fiindcă isi regretă atitudinea si se va retrage din viața publică.