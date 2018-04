Dragnea, despre mutarea Ambasadei României la Ierusalim: Această decizie este luată. O susțin și încep procedurile

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, joi, la Antena 3, că s-a luat decizia de a muta ambasada României în Israel la Ierusalim și o să înceapă procedurile în acest sens. Acesta a subliniat că mutarea ambasadei ”poate și cred că va aduce niște beneficii foarte mari pentru Romania”.

”Această decizie este luată, o susțin și încep procedurile”, a anunțat Dragnea.

”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea ambasadei. Poate părea puțin important, dar are o valoare simbolică uriașă, pentru un stat care are o influență nemaipomenit de mare în lume, în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administrația americană”, a spus liderul PSD.

”Am auzit tot felul de speculații, unele de inspirație rusească, altele securistoide, noi ne prefacem că avem ambasada la Tel Aviv, dar personalul diplomatic face naveta la Ierusalim”, a comentat el, adăugând că ”toată activitatea se desfășoară la Ierusalim, e vorba și de o abordare pragmatică”.