Liviu Dragnea: Da, am o relație foarte bună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Este asta o infracțiune? / Afirmațiile lui Iohannis sunt considerate antisemite / Am fost mult prea binevoitor cu președintele

Reacția lui Liviu Dragnea vinei după ce președintele Klaus Iohannis a acuzat vineri o "secretomanie" legată de vizita premierului Viorica Dăncilă și a liderului PSD în Israel. "Nu știu care sunt dedesubturile acestei abordări, cine știe ce înțelegeri face acolo cu evreii. Sper că după revenire să aibă bunul-simț să explice românilor ce au făcut acolo", a comentat șeful statului.

Ulterior, Iohannis și-a argumentat declarația: "În absolut niciun caz acea întrebare retorică nu a fost cu iz de jigni comunitățile evreiești sau statul israelian cu care avem relații dintre cele mai bune. Întrebarea mi-am pus-o pentru că o persoană din România s-a deplasat acolo pentru nu știu ce, se întâlnește cu nu știm cine și nici nu știm ce înțelegeri vor face".

Informația că Dragnea va vizita Israelul a fost difuzată inițial, pe surse, de Antena 3, care a prezentat o invitație primită de șeful PSD de la premierul israelian.

Dragnea a spus că admite că are "o relație foarte bună" cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar că din această relație nu beneficiază el personal, ci "este pentru România". "Este asta o infracțiune?", a clamat șeful PSD.Dragnea a mai acuzat că declarațiile șefului statului referitoare la "secretomania" vizitei din Israel și despre "cine știe ce înțelegeri face acolo cu evreii" sunt considerate antisemite."Nu poți să jignești în asemenea hal oficiali din alt stat. Așa ceva este inacceptabil (...) Cum poți să acuzi oficiali israelieni de înțelegeri secrete?", a susținut el.Mai mult, liderul PSD, președinte al Camerei Deputaților, a afirmat că Guvernul nu avea nevoie de aprobarea șefului statului în privința acestei vizite."Eu nu știu dacă președintele - cu care recunosc că am fost mult prea binevoitor în ultima vreme - nu știu dacă am auzit să își ia mandat de la Palament și Guvern pentru deplasările externe, și merge și își ia niște angajamente în numele României...", a susținut Dragnea.Se actualizează.