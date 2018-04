Liviu Dragnea: N-am avut și n-o să am niciodată înțelegeri secrete cu nimeni. Da, am o relație foarte bună cu Netanyahu, e cumva asta o infracțiune? / Afirmațiile lui Iohannis au o doză de antisemitism / Am fost mult prea binevoitor cu președintele

Reacția lui Liviu Dragnea vinei după ce președintele Klaus Iohannis a acuzat vineri o "secretomanie" legată de vizita premierului Viorica Dăncilă și a liderului PSD în Israel. "Nu știu care sunt dedesubturile acestei abordări, cine știe ce înțelegeri face acolo cu evreii. Sper că după revenire să aibă bunul-simț să explice românilor ce au făcut acolo", a comentat șeful statului.

Ulterior, Iohannis și-a argumentat declarația: "În absolut niciun caz acea întrebare retorică nu a fost cu iz de jigni comunitățile evreiești sau statul israelian cu care avem relații dintre cele mai bune. Întrebarea mi-am pus-o pentru că o persoană din România s-a deplasat acolo pentru nu știu ce, se întâlnește cu nu știm cine și nici nu știm ce înțelegeri vor face".

Informația că Dragnea va vizita Israelul a fost difuzată inițial, pe surse, de Antena 3, care a prezentat o invitație primită de șeful PSD de la premierul israelian.

(V-ați întors din Israel?) Exact acum am ajuns acasă

Am avut patru întâlniri astăzi, între care cu președintele statului Israel, o întâlnire tete-a-tete cu premierul Netanyahu, de o oră și jumătate, o întâlnire cu ambasadorul SUA în Israel...

Eu nu am plecat pe ascuns. Domnul Iohannis are niște slugi în Parlament și putea să afle, pentru că se știa de invitația publică, se știa în Biroul Permanent. Nu a fost o deplasare pe ascuns. Am fost invitat și de președintele Israelului și de premierul Netanyahu

Am discutat cu Netanyahu exact ce am discutat la vizita precedentă, am evaluat stadiul relației bilaterale (...)

Am discutat și despre sediul ambasadei României. Eu nu am spus niciodată că eu sau Guvernul am decis și că ambasada s-a și mutat. Eu m-aș fi așteptat de la președintele Republicii, așa cum am auzit că iși spune începând de astăzi, să se uite întâi pe memorandumul aprobat în Guvern, acolo se vorbește într-adevăr de intenția de a se muta ambasada - intenție pe care eu o sprijin fără echivoc si fără ezitare -, dar după o consultare serioasă cu toate instituțiile din România care au competențe în domeniu și cu Președinția

Bineînțeles că președintele nici n-a vrut să vadă întâi memorandumul și a și ieșit cu o declarație foarte violentă împotriva acestei intenții de a începe o discuție foarte serioasă despre un subiect despre care eu cred că nu trebuie sa îl considerăm tabu

Am auzit tot felul de alegații, tot felul de considerații despre politica externă... Nu există în Constituția României vreo prevedere care să spună ca președintele are atribuții exclusive pe politica externă. Avem un Guvern care are ministru de externe, care are competențe și atribuții și constituționale și legale să încheie memorandumuri, să semneze tot felul de înțelegeri și acorduri, să reprezinte interesele României

N-am avut și n-o să am niciodată înțelegeri secrete cu nimeni. Tot ceea ce am făcut și voi mai face în continuare a fost să fac ceea ce pot, cât pot, pentru România. Și lucrurile s-au întâmplat și o să se întâmple în continuare

Despre sediul ambasadei la Ierusalim, eu am avut o discuție cu premierul Netanyahu, care mi-a prezentat încă o dată situația extrem de complexă din zonă. Iar cine știe situația de acolo ar trebui să se gândească de două ori înainte de a ieși cu afirmații contondente și să se gândească de două ori la viitorul acestei tări, și la ce este important pentru noi

S-a tot vorbit că noi schimbăm o tradiție a politicii noastre externe de zeci de ani... Eu am văzut că în ultimii ani noi am avut politica externă de a aştepta ordinele venite de la alţii. Dacă ne spun unii astăzi, o luăm spre stânga, dacă mâine se schimbă şi spun luaţi-o pe dreapta, fără întrebări o luăm la dreapta. Eu zic că trebuie să avem o politică externă care să ţină cont în primul rând de interesele României.

Se va organiza o şedinţă de guvern comună în Bucureşti, probabil în luna iulie cel mai târziu, în care să se semneze nişte acorduri extrem de importante pentru economia românească şi pentru dezvoltarea României

Da, recunosc, am o relaţie foarte bună cu premierul Israelului. Asta este cumva o infracţiune? Asta este ceva rău? Că, dacă am o relaţie apropiată, nu o am pentru mine, personal, că nu vine premierul Netanyahu în România să mă ajute cu ceva, ci este pentru România

Atunci când două state atât de importante în lume ca Statele Unite şi Israelul sunt într-o perioadă în care ar avea nevoie de sprijin într-un anumit demers şi dacă exact atunci le acorzi acest sprijin, contează enorm şi nu va fi uitat niciodată şi vorbim aici de interesele majorare ale României, nu de interese mărunte sau de dispute politice mici de pe malurile Dâmboviţei



Aş vrea să am totuşi unul-două comentarii în legătură cu afirmaţiile domnului preşedinte Iohannis. Ele sunt considerate, şi nu numai de mine, cu o anumită doză de antisemitism. De asemenea, nu poţi să jigneşti în asemenea hal. Bun, m-a jignit pe mine, a jignit-o pe doamna prim-ministru, dar nu poţi să jigneşti nişte oficiali din alt stat pe care îi acuzi că fac înţelegeri secrete cu nişte oficiali din România. Aşa ceva este inacceptabil

De asemenea, e o lege nescrisă care a tot fost respectată în România, şi Băsescu o respecta şi eu am respectat-o şi am spus-o de multe ori public, de câte ori a fost preşedintele plecat din ţară, chiar dacă eram întrebat, chiar dacă eram într-un anumit conflict, am spus: e plecat din ţară preşedintele, reprezintă România, discută pentru România, sper, şi nu vreau să fie întrebat pe acolo să răspundă la nişte întrebări pe care le-aş fi generat eu sau alt coleg de-al meu sau cineva cu care era într-un conflict. Nu a mai ţinut cont nici de asta

Am obligaţia să informez Parlamentul şi o voi face, primul-ministru îl poate informa pe preşedinte fără niciun fel de problemă, dar eu pun o întrebare: eu nu ştiu dacă preşedintele României - cu care recunosc că am fost mult prea binevoitor în ultimele luni de zile, tot din dorinţa de a nu crea conflicte - sau nu am auzit că înainte de a merge la vreun Consiliu European sau la alte întâlniri şi-a luat mandat de la Parlament. Că o să spună că nu are nevoie. A avut o discuţie cu şefii celor două camere, a avut vreo discuţie cu primul ministru? Sau după? Pentru că merge şi îşi ia tot felul de angajamente în numele României, pe care trebuie să le pună în practică ori Parlamentul ori Guvernul

Noi nu am zis nimic până acum, nu ne-a informat, dar nu poţi să ieşi să ceri unor oficiali din România să îţi ceară aprobarea să meargă la nişte întâlniri. Mai mult decât atât, domnul preşedinte Iohannis a ştiut că doamna prim-ministru merge în Israel, nu a aflat din presă. A început să spună multe neadevăruri. A ştiu de la doamna prim-ministru. Mie mi-a spus doamna prim-ministru astăzi că l-a informat pe preşedintele României că merge în Israel

