Dragnea susţine că Iohannis 'a inventat' un conflict între Guvern şi Banca Naţională

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat joi că preşedintele Klaus Iohannis "a inventat" un conflict între Guvern şi Banca Naţională pentru a apărea ca mediator, potrivit Agerpres."Nu poţi să dai pe surse că ai convocat-o (pe premierul Viorica Dăncilă - n.r.) la Cotroceni, vineri. Cum adică ai convocat-o? A inventat, de exemplu, un conflict între Guvern şi Banca Naţională, care nu există, ca să apărem noi cu preşedintele ca mediator. Aşa ceva nu poate fi acceptat şi nu o acceptăm nici noi, ca partid, şi nici doamna prim-ministru. Eu am spus şi la întâlnirea pe care am avut-o, pe care a făcut-o publică preşedintele, după instalarea doamnei prim-ministru, despre care am vorbit şi noi, am convenit - şi am sperat că se întâmplă - că relaţia va fi una de respect reciproc, de bună-credinţă, de colaborare, de informare reciprocă în toate problemele, mai ales în ceea ce priveşte cele de politică externă. Or, aşa ceva nu s-a întâmplat", a spus Dragnea la Antena 3.El a adăugat că acest lucru nu este corect şi vor acţiona şi cei din arcul guvernamental în consecinţă."Nu putem să continuăm aşa, să vedem că nu se întâmplă nimic şi toţi să fim nişte pioni pe o strategie de campanie electorală a preşedintelui României", a afirmat Dragnea.