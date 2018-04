Dăncilă: Nu văd niciun motiv să demisionez. / Domnul președinte dădea senzația că mă cheamă ca la școală, sunt prim-ministrul României și nu pot accepta acest lucru

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la România TV că nu vede niciun motiv să demisioneze, după ce președintele Klaus Iohannis i-a cerut acest lucru în mod public. Dăncilă s-a arătat nemulțumită de faptul că președintele ar fi chemat-o la discuții ca la școală. ”Sunt prim-ministrul României și nu pot accepta acest lucru”, a spus ea.





"Categoric nu. Nu văd niciun motiv să demisionez atâta timp cât am susţinerea coaliţiei de guvernare și cred că în cele trei luni am avut rezultate bune. Nu văd niciun motiv ca să-mi depun demisia", a afirmat Dăncilă, la România TV.

Acesta a mai spus că nu o afectează retragerea încrederii președintelui Iohannis, dar este un gest care va aduce o slăbire a încrederii pe plan extern a României.

”Nu aș putea spune că mă afetează, e un gest și o declarație care nu își aveau locul acum. Acest mod de lucru poate duce la o slăbire pe plan extern, nu trebuia făcut. Dincolo de frustrări, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, iar țările trebuie să vadă în România o țară stabilă, de încredere”, a mai spus ea.

Întrebată dacă a afectat-o declarația președintelui Klaus Iohannis cum că ”nu face față poziției de premier”, Dăncilă a spus:

”Categoric da, dar nu numai ce a zis președintele în această zi, modul de exprimare al președintelui m-a jignit, de asta nu am fost la Cotroceni. Am încercat să păstrez echilibru, am sunat azi pentru a-i comunica că nu merg azi, mi s-a spus ca nu poate răspunde, atunci am comunicat că nu mă voi prezenta. Am sperat ca președintele să sune, dar reacția președintelui a fost o recție publică (...). Mi s-a părut normal ca discuțile să aibă un caracter confidențial. Cred ca acest lucru eu l-am respectat, din pacate domnul presedinte, nu”.

Acesta și-a apărat vizita în Israel, spunând că ”domnul președinte nu a înțeles. Am fost în Israel pentru anumite acorduri în domeniul economic, nu aveam nevoie de mandat”.

Premierul a negat și conflict între Guvern și BCR.

”Nu este niciun conflict interstitutional cu BCR. Mugur Isărescu a participat la cele două ședințe pentru adoptarea monedei euro. Nu poți să mediezi ceva ce nu există, de asta am refuzat sa merg. Eu cred că domnul președinte a vrut sa fie mediator, dar el este cel care rupe acum orice fel de mediere.

Președintele Klaus Iohannis i-a cerut vineri demisia premierului Viorica Dăncilă, precizând că aceasta nu a înțeles obligațiile ce îi revin conform jurământului depus la învestirea în funcție și nu face altceva decât să execute ordinele de partid. Iohannis a mai spus că Dăncilă nu face față poziției de premier, transformă Guvernul într-o vulnerabilitate, refuză să respecte Constituția și principiul colaborării loiale între autoritățile statului.



Iohahnis a făcut referire la discutarea în ședința de guvern a memorandumului privind relocarea ambasadei din Israel, fără consultarea sa.

”Săptămâna trecută în Guvern s-a discutat un document secret, un memorandum secret pe politică externă. Asta a fost o mare greșeală, fiindcă în chestiuni de politică externă, dacă vorbim de documente secrete, care, evident, sunt sensibile – altfel nu ar avea de ce să fie secrete – trebuia să fie consultat Președintele, lucru care nu s-a întâmplat. În Constituție, în toate deciziile Curții Constituționale, în practica politică din România, se statuează și se știe că este nevoie, în interesul României, nu în interesul altcuiva, de o consultare instituțională între Premier și Președinte, că este nevoie, în interesul României, nu în interesul cuiva particular, ca autoritățile publice să colaboreze loial. Aceste lucruri și aceste nevoi ale statului nu au fost înțelese de doamna Dăncilă (...) Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid. Având în vedere acestea, eu retrag încrederea doamnei Dăncilă”, a declarat șeful statului.

Aceasta a comentat că ”domnul președinte dădea senzația că mă cheamă la școală, sunt prim-ministrul României și nu pot accepta acest lucru”.”Nu am vorbit să mutăm mâine Ambasada, am lansat o platformă. Nu puteam să vorbesc înainte să lansăm platforma cu președintele. Era important ca acest memoriu sa fie adoptat prima dată în guvern. Noi nu avem ambasador la Ierusalim, deși am prpus un ambasador, există un număr de înregistrare la Administrația Prezidențială. Noi ne-am făcut datoria”, a mai spus Dăncilă.