Dăncilă nuanțează declarațiile lui Dragnea: Noi nu am vorbit că mutăm mâine ambasada României în Ierusalim, am lansat o platformă în care să consultăm toate instituţiile

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri seară, la Realitatea TV că Guvernul a adoptat un memorandum privind o platformă de consultare a instituțiilor cu privire la mutarea Ambasadei României la Ierusalim și ”nu am vorbit că mutăm mâine ambasada”.

”Nu am vorbit că mutam mâine ambasada Romaniei în Ierusalim, am lansat o platformă în care să consultăm toate instituţiile. Nu puteam să vorbesc înainte să lansăm platforma cu președintele. Era important ca acest memoriu sa fie adoptat prima dată în guvern. Noi nu avem ambasador la Ierusalim, deși am prpus un ambasador, există un număr de înregistrare la Administrația Prezidențială. Noi ne-am făcut datoria”, a spus Dăncilă.