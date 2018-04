Viorica Dăncilă, după ce șeful statului i-a cerut demisia: Viaţa merge înainte, voi duce mai departe implementarea programului de guvernare

"Categoric, pentru mine viaţa merge înainte şi duc mai departe implementarea programului de guvernare", a spus Viorica Dăncilă într-un interviu la România TV, întrebată de moderatorul emisiunii dacă concluzia este că viaţa merge mai departe, după ce preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia, relatează News.ro.Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri că Viorica Dăncilă nu face faţă poziţiei de prim-ministru al României şi i-a cerut public demisia, spunând că îi retrage încrederea. Şeful statului a invocat disputa Guvern - BNR şi memorandumul privind mutarea ambasadei României la Ierusalim.Premierul Viorica Dăncilă a avut o primă reacţie după aproximativ nouă ore, într-un interviu la România TV, a cărui primă parte a fost difuzată vineri seară.Ea a spus că nu va demisiona pentru că nu are niciun motiv, că s-a simţit jignită de aprecierile preşedintelui Klaus Iohannis şi că va merge mai departe. "Voi merge mai departe. Preşedintele nu are atribuţii în a demite un prim-ministru", a afirmat Dăncilă. Ea a mai susţinut că preşedintele "dorea să medieze o dispută imaginară între Guvern şi BNR, dar, în acelaşi timp, vrea un război între Guvern şi Administraţia Prezidenţială".Viorica Dăncilă a mai spus în interviul difuzat luni seară la România TV că aceia care o critică şi spun despre ea că este "marioneta lui Dragnea" caută să arunce cu noroi în anumiţi oameni, pentru că "aşa au fost învăţaţi"."Eu merg mai departe, încerc să ignor aceste lucruri şi de multe ori, când îi văd aşa de înverşunaţi pe lucrurile mărunte, îmi dau seama că merg în direcţia bună", a afirmat Dăncilă, potrivit News.ro."Am ajuns la concluzia că trebuie să îi las să vorbească, pentru că nu au alte lucruri legate de guvernare, legate de obiective majore, îşi caută să arunce cu noroi în anumiţi oameni, pentru că aşa au fost învăţaţi. Eu merg mai departe, încerc să ignor aceste lucruri şi de multe ori când îi văd aşa de înverşunaţi pe lucrurile mărunte îmi dau seama că merg în direcţia bună", a spus Dăncilă, întrebată despre criticile pe care le primeşte.Ea a susţinut că "sunt lucruri care nu trec impasibil" pe lângă ea, dar încearcă să îşi păstreze "echilibrul"."Nu pot să spun că anumite lucruri trec impasibil pe lângă mine. Nu, sunt anumite lucruri care, într-adevăr, nu îmi vine să cred că cineva poate gândi aşa ceva. Încerc să îmi păstrez echilibrul, am o datorie şi trebuie să fiu un om echilibrat şi să încerc să ignor anumite lucruri", a mai spus premierul.Premierul Viorica Dăncilă a mai explicat la România TV de ce a pronunţat "douăzeci-douăzeci" atunci când a vorbit despre Campionatul European de fotbal din anul 2020, ea susţinând că la Bruxelles se spune "Euro douăzeci-douăzeci", iar după nouă ani în care a fost europarlamentar "este normal să încerci să duci mai departe acest lucru"."Să ştiţi că foarte mulţi au spus că au văzut în acest lucru o greşeală. Gândiţi-vă că eu sunt de nouă ani la Bruxelles. La Bruxelles există Orizont douăzeci-douăzeci, Euro douăzeci-douăzeci. Când nouă ani ai vorbit aşa, este normal ca acest lucru să încerci să îl duci mai departe. De acum încolo voi zice 2020", a spus Dăncilă la România TV, citată de News.ro.Viorica Dăncilă şi-a atras critici după ce la începutul unei şedinţe de Guvern a vorbit despre modernizarea Stadionului Giuleşti în perspectiva Campionatului European de fotbal din 2020, an pe care l-a pronunţat "douăzeci-douăzeci". " (...) Adoptăm, în perspectiva Euro douăzeci-douăzeci şi hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici pentru modernizarea şi consolidarea Stadionului Giuleşti, realizat de Compania Naţională de Investiţii", a spus premierul Viorica Dăncilă.