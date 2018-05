Gabriela Firea s-a plâns despre recepția de la Cotroceni: Consilierii prezidențiali au devenit agresivi / Nu am găsit niciun bilețel cu numele meu / Nu mi-au respectat vârsta

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a plâns la emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3 că reprezentanții președintelui au devenit ” agresivi” cu ea și au insistat să părăsească grupul PSD la recepția organizată de Administrația prezidențială la Cotroceni. Mai mult, aceasta acuză că în locul în care a fost direcționată de consilierii prezidențiali nu era niciun ”bilețel” cu numele ei, motiv pentru care nu a știut unde să stea.

”În momentul în care doream să ne așezam, am fost preluată și mi s-a zis că eu nu pot să stau lângă miniștri și secretarii de stat. Premierul a intervenit și a zis că dorește să stau lângă dumneai. S-a insistat, agresiv, să plec din zonă, doamna Carmen Dan m-a strâns de mână (...) Deveniseră agresivi. Am plecat din acel grup al colegilor mei și m-am îndreptat către zona indicată. În dreptul picioarelor invitaților, nu mi-am regăsit numele pe niciun bilețel, nu am știut unde să mă duc”, a povestit ea.

Aceasta a mai spus că ”nu am de ce să fiu umilită, certată” și că reprezentanții președintelui ”nu mi-au respectat vârsta”, adăugând că nu poate fi dusă la locul ei ca un ”elev la grădiniță, ca pe un elev neascultător”.

Ea a relatat că împreună cu foști președinți, dar și cu liderul PSD a fost direcționată la un moment dat prin spatele preșdintelui Iohannis, prin ”iarba udă”, pentru a nu-l deranja pe acesta, moment în care Gâdea a murmurat ușor ”Doamne ferește!”

Primarul Capitalei a acuzat, de asemenea, că jurnaliștii nu au avut voie să facă poze decât din anumite cadre indicate de Administrația prezidențială.

”Nu mi s-a întamplat să văd așa o teama ca jurnaliștii sa surpinda ceva ce nu trebuie și să difuzeze strict anumite cadre”, a precizat ea.