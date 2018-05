Dragnea: Prin toate declaraţiile pe care le face, preşedintele Iohannis incită la violenţă

"Eu nu l-am văzut vreodată pe preşedintele României să facă apel la calm. Preşedintele a incitat şi la proteste în permanenţă, a fost şi în piaţă de mai multe ori, prin toate declaraţiile pe care le face incită la violenţă, enervează foarte mult, vrea să transmită un sentiment de nesiguranţă. Eu am spus că acest tip de acţiune poate să reprezinte un atac la siguranţa naţională, pentru că, în momentul în care transmiţi date inexacte, transmiţi mesajul că în România economia nu merge bine, în România salariile nu se plătesc, că obiectivele din programul de guvernare nu se îndeplinesc, că este instabilitate politică, că Guvernul este instabil, există riscul ca anumite investiţii care ar trebui să vină în România nu mai vin pentru că îl aud pe şeful statului", a afirmat Dragnea.Liderul social-democrat susţine că nu se află în război cu şeful statului şi că nici nu a iniţiat vreodată un conflict cu acesta. În schimb, el a reiterat ideea că va riposta la orice declaraţie sau acţiune ostilă din partea lui Klaus Iohannis sau a celor care îl susţin. Dragnea s-a declarat convins că rezultatele guvernării PSD vor fi resimţite în scurt timp, iar acest fapt generează temeri preşedintelui ţării."Există o temere din ce în ce mai mare, o teamă din ce în ce mai mare, o supărare din ce în ce mai mare generată de faptul că, în scurt timp, adevărul economic, adevărul social, adevărul fiscal va ieşi atât de mult în evidenţă încât toate aceste minciuni nu vor mai putea fi folosite pentru a manipula oameni şi încearcă să facă orice pentru ca guvernarea să fie blocată, acţiunile din parlament să fie fie blocate şi folosesc orice mijloace", a adăugat Liviu Dragnea.Liviu Dragnea a mai declarat duminică seară la Romania TV că autorităţile israeliene "s-au simţit jignite" de declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis care a spus că liderul social democrat ar fi făcut înţelegeri secrete cu evreii."Acea declaraţie că nu ştie ce înţelegeri secrete a făcut Dragnea cu evreii... Eu nu fac înţelegeri secrete cu nimeni. Nu l-am auzit să se refere la protocoale secrete care scandalizează o ţară întreagă. Eu nu fac înţelegeri secrete cu nimeni. Eu ştiu că oficialităţile de la Ierusalim s-au simţit profund jignite. Dumneavoastră realizaţi grozăvia acelor afirmaţii?", a afirmat liderul PSD, potrivit Agerpres.Acesta a adăugat că scandalul legat de plecarea sa şi a premierului Viorica Dăncilă în Israel a fost generat artificial, subliniind că şeful statului nu are prerogative exclusive de politică externă. Totodată, el a menţionat că un premier dintr-un stat democratic are dreptul să se întâlnească cu orice demnitar din lume."Nu puteam şi nu aveam de ce să cer aprobarea nimănui. Nici mandat. Asta este o afirmaţie care arată modul profund greşit în care priveşte domnul preşedinte aşezarea constituţională a instituţiilor de stat şi a atribuţiile fiecăreia. Domnul preşedinte nu e rege. Nu are atribuţii exclusive, nu are în subordine nici Guvernul, nici Parlamentul. Domnul preşedinte ar trebui să ceară mandat atunci când merge la Consiliul European în chestiunile importante. Domnul preşedinte a participat la multe întâlniri ale Consiliului European unde s-au discutat subiecte care ţin în mod exclusiv de guvern şi nu a avut discuţii nici înainte, nici după", a mai spus Dragnea.Liderul PSD Liviu Dragnea îl suspectează de asemenea pe preşedintele Klaus Iohannis că "poate are un protocol secret semnat cu statul paralel".Dragnea a mai declarat la România TV, că şeful statului nu are niciun motiv să nu promulge legile justiţiei, în condiţiile în care acestea sunt votate de Parlament şi sunt declarate constituţionale, scrie Agerpres."Afirmaţia că după ce vor veni de la Curte le va întoarce în Parlament arată ce, de fapt...? Că nu este interesat de constituţionalitate, nu este interesat de corelarea între anumite articole, ci este interesat ca aceste legi să intre în vigoare cât mai târziu. Şi asta ce spune? Te duci cu gândul că poate are un protocol secret semnat cu statul paralel. Care să fie interesul în momentul în care te expui atât de mult, în momentul în care tu te expui cu bună ştiinţă, blochezi intrarea în vigoare a unor legi adoptate de Parlamentul României - care este singura autoritate care poate legifera în România, legi susţinute de asociaţiile de magistraţi - declarate constituţionale de Curtea Constituţională şi tu nu vrei să intre în vigoare", a afirmat liderul social-democrat.Dragnea a mai spus că exclude varianta suspendării din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis, menţionând că va face tot ce îi stă în putinţă pentru a evita o criză politică în România."Nu m-am gândit la suspendare şi nu vreau să mă gândesc la suspendare. Nu vreau să ajungem la suspendare. Voi face tot ce îmi stă în putinţă ca în România să fie stabilitate politică. Nici nu mă interesează că e Anul Centenar. La anul, România are preşedinţia Consiliului Uniunii Europene", a afirmat Dragnea la România TV, potrivit Agerpres.Liderul PSD susţine că a aflat că reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale, susţinuţi de reprezentanţi ai PNL şi USR, vor să facă o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă."Eu mă rog la Dumnezeu să nu se ajungă acolo. Eu cred că există o linie roşie peste care să nu se treacă. S-a trecut când era Victor Ponta prim-ministru. A fost suficient. Eu zic că trebuie să înţeleagă că au fost alegeri în România, este o majoritate solidă care guvernează şi guvernează bine (...) Cine vrea să candideze la anul pentru prezidenţiale să îşi ia voturi pe ceea ce face, nu atacând Guvernul şi nu încercând să înlăture Guvernul României, ales în mod legitim", a adăugat Liviu Dragnea.