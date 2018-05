Tudorel Toader, despre protocoale: Asta sugerează statul paralel, de a scrie una și de a te ghida după alte reguli / Acum un an si ceva nimeni nu avea curajul să critice DNA. Lucrurile au ieșit la suprafață

"În momentul acesta se centralizează toate astfel de protocoale care au existat, indiferent de autorități, instituții și așa mai departe, să vedem și noi dacă actul de justiție s-a înfăptuit în limitele Codului Penal și al celui de Procedură Penală sau dacă nu cumva au funcționat aceste reguli neprocedurale, nepenale, stabilite pe protocoale. Asta sugerează statul paralel, de a scrie una și de a te ghida după alte reguli", a spus Tudorel Toader la România TV, potrivit Mediafax.





Tudorel Toader: Acum un an si ceva nimeni nu avea curajul să critice DNA. Lucrurile au ieșit la suprafață



Ministrul Tudorel Toader a mai susținut, referitor la ancheta care îl vizează pe fostul procuror al DNA Ploiești, Lucian Onea, că neregulile au început să iasă la suprafața, menționând că "acum un an și ceva nimeni nu avea curajul să critice DNA".



"Acum un an și ceva nimeni nu avea curajul să critice DNA, totul era numai în culorile cele mai optimiste. Dupa aceea am intrat în a doua etapă, în care în spațiul public au început să apară fisuri, aceste comportamente, acte inadminisbile din parte procurorilor. Am intrat în a treia etapă, în care lucrurile au ieșit la suprafață, nu toate. Suntem la momentul în care adevărul a început să iasă la suprafață, un adevăr intolerabil cu exigențele statului de drept, cu statutul de cetățean european, timp în care procurorul să facă anchetă ca acum nu știu câte zeci de ani, în care procurorul să falsifice probe", a declarat Tudorel Toader la România TV, potrivit Mediafax.





Tudorel Toader despre comunicatul procurorului Elena Iordache: Este oarecum necuprinzător





Ministrul a precizat că a cerut Inspecției Judiciare apărarea independenței procurorului Elena Iordache, care îl investighează pe Lucian Onea, precizând că reacția magistratului prin comunicatul de presă transmis de Parchetul General nu este concretă.



"Vedem azi că adevărul începe să iasă la suprafață. (...) Văzând acest context, dimensiunea confruntării, că nu mai e vorba de o dispută jurnalistică ci din interiorul sistemului, știu și eu despre profesionalismul, integritatea doamnei procuror Iordache, și atunci, fie și cu rol preventiv, dar vă asigur că nu doar atât, am solicitat IJ apărarea independenței. (...) Comunicatul pe care l-a dat biroul de presă (...) este, oarecum, necuprinzător. (...) S-a afirmat că procurorul general n-a făcut (n.r presiuni). Bun, dar nu a zis nici "direct" sau "indirect". N-a făcut, ceea ce înseamnă că e ca într-o frază mai veche şi celebră: "jur că n-am dat cu pumnul", dar poate am dat cu altceva. (...) În comunicat nu a spus, repet, nu a făcut presiuni directe sau indirect, ci nu a făcut direct, lăsând a se înţelege, ca între jurişti, per a contrario, că soluţia cealaltă poate fi valabilă", dar n-a zis direct sau indirect", a afirmatToader miercuri seară, la România TV.







Elena Iordache, procurorul care face ancheta în dosarul în care este cercetat fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, transmite, prin intermediul Biroului de Presă al Parchetului General, că Augustin Lazăr "nu a exercitat vreo presiune sau amenințare" în cauza mediatizată . "Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazăr, nu a exercitat vreo presiune sau amenințare, nu a avut atitudini contrare Codului Deontologic al Magistraților față de persoana mea, în referire la cauza mediatizată în presă", transmite procurorul Elena Iordache prin intermediul Biroului de Presă al Parchetului General.





Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri, că a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze Inspecţia Judiciară pentru a verifica eventuale acte şi fapte de natură să încalce independenţa procurorului Elena Iordache.



Deputatul Andreea Cosma ii ceruse marţi ministrului Toader să îi transmită ce decizii a dispus pentru apărarea independenţei procurorului Elena Iordache. "Văzând informaţiile apărute în presă în cursul zilelor de 21.05.2018 şi 22.05.2018 în sensul că asupra procurorului Elena Iordache din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-ar face presiuni în sensul ca aceasta să dispună o altă soluţie decât cea pe care ar intenţiona să o ia potrivit legii şi conştiinţei sale, vă solicit să-mi comunicaţi ce măsuri dispuneţi pentru apărarea independenţei procurorului de caz şi împiedicarea oricărei imixtiuni ierarhice sau de altă natură în activitatea unui procuror, care trebuie să se bucure de independenţă totală pe soluţii", se arăta în solicitarea parlamentarului.