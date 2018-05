Ecaterina Andronescu: Nu intenţionez să plec din PSD

"Poate fi (n.r - Ecaterina Andronescu candidat la prezidenţiale). Nu am discutat în mod direct și nu am cum să anunț eu nimic. O să spun doar că, dacă există pe partea dreaptă doi candidați foarte puternici, domnul Iohannis și domnul Tăriceanu, este obligatoriu să avem și în zona de centru, centru-stânga un candidat puternic și, dacă PSD nu are candidat, avem noi un candidat pe care îl iubesc PSD-iștii. Este unul dintre candidații pe care i-am susține din toată inima", a declarat Victor Ponta.









"Eu nu intenţionez să plec din PSD, dar modul în care se întâmplă lucrurile în ultima vreme nu pot să vă spun că mă mulţumesc. Nu îmi pun această problemă acum. (n.r. - să plece din PSD). (...) Mă deranjează faptul că partidul acesta a fost puţin diferit condus. Nu un singur om ia toate deciziile, iar acest lucru este de natură să mă necăjească", a spus ea la RTV, potrivit Mediafax. Fostul prim-ministru Victor Ponta a lansat, luni, agenda politică a platformei Pro România , anunţând că în toamnă se va organiza un Congres în cadrul căruia se va desemna şi candidatul la alagerile prezidenţiale din 2019, candidat ce "este astăzi aici în sală". La evenimentul platformei Pro România a participat şi Ecaterina Andronescu , despre care s-a speculat în ultimele zile că ar putea demisiona din PSD pentru a se înscrie în partidul lui Ponta, pentru ca, ulterior, această să devină şi candidatul la alegerile prezidenţiale a noii formaţiuni poltice.