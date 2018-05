Adrian Ţuţuianu și-ar dori ca mitingul PSD să fie organizat în Piaţa Victoriei, în 9 iunie / În aceeași zi și în același loc este organizat marșul Bucharest Pride

„Eu cred că la nivel simbolic, trebuie să-l organizăm tot în Piaţa Victoriei, pentru că s-a creat undeva imaginea că Piaţa Victoriei ar aparţine numai anumitor manifestanţi. Or lucrul acesta nu este adevărat„, a spus acesta.De notat că în Piața Victoriei este anunțat, în aceeași zi, Marșul Bucharest Pride , la ora 17,30. Inițial, PSD anunțase un miting pentru susținerea familiei tradiționale.Reporter: Cui îi transmiteţi acest mesaj?Adrian Ţuţuianu: Românilor, celor care ne-au votat, celor care nu ne-au votat. Este util ca din când în când să arătăm că există o zonă de susţinere masivă pentru PSD şi coaliţia de guvernare.Reporter: Nu e neobişnuit ca un partid aflat la guvernare să facă un miting de susţinere a propriului Executiv, în condiţiile în care se bazează pe o majoritate confortabilă în Parlament?Adrian Ţuţuianu: Noi nu suntem într-o situaţie de funcţionare normală a societăţii româneşti. Avem în ultima perioadă patru solicitări ale preşedintelui României legate de o eventuală demisie a doamnei Dăncilă. De asemenea, avem un lucru care-i fără precedent, o plângere penală formulată pentru infracţiuni de înaltă trădare de către liderul Opoziţiei, domnul Ludovic Orban, o plângere care a fost caracterizată de foarte multă lume ca fiind hilară. De asemenea, avem încercările acestea de rupere a PSD şi de spargere a coaliţiei de guvernare. Toate aceste lucruri necesită şi un răspuns în plan parlamentar şi lucrul acesta se va vedea la o eventuală moţiune de cenzură, dar necesită şi o reacţie publică, care să reafirme susţinerea noastră pentru coaliţia de guvernare şi pentru programul de guvernare aprobat de Parlament.Reporter: Câţi oameni vreţi să aduceţi la mitingul PSD din Bucureşti?Adrian Ţuţuianu: Eu am spus că organizaţia judeţeană Dâmboviţa pe care o conduc poate veni la Bucureşti cu peste 20 de mii de oameni. Dificultatea principală este de natură logistică, nu avem atâtea mijloace de transport, care ne-ar fi necesare pentru deplasarea colegilor noştri. De aceea, s-a discutat şi varianta organizării de mitinguri în capitalele reşedinţă de judeţ.Continuarea pe www.rfi.ro