Tăriceanu, despre suspendarea lui Iohannis: Nu cred că va juca pe această coardă subțire

"Eu nu cred că președintele va juca pe această coardă subțire, pentru că el are un rol extrem de important constituțional. El e garantul respectării Constituției și nu se poate juca cu deciziile CCR. Omul politic care e președintele trebuie să gândească că Constituția e mai puternică decât opțiunile sale politice. Sigur nu știu cum va proceda, dar eu mă raportez la modul normal în care trebuie să reacționeze într-o astfel de situație. Intrăm într-un teren al speculațiilor care nu este de dorit pentru că logica noastră nu e una de conflict și de confruntare. Eu cred că faza aceasta e depășită. Trebuie așteptat motivarea CCR și apoi să revenim într-o logică de colaborare instituțională, mai ales că mai sunt șapte luni până la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Închipuiți-vă cum ar fi să se perpetueze un conflict? Cum vă imaginați că ar fi să ne ocupăm de cu totul altceva?", a declarat președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, într-o emisiune difuzată vineri de Digi 24.Acesta a adăugat că au trecut vremurile inaugurate de Traian Băsescu, cele ale președintelui jucător."CCR va da o motivare în care va expune care sunt elementele pe care se bazează decizia Curții. Pentru că ați spus că a explodat o bombă și nu vă împărtășesc punctul de vedere, pentru că CCR a luat o decizie referitoare la rolul președintelui și se spunea că președintele are rolul de a numi legalitatea actului în care se revocă o persoană din funcție publică. Deci președintele țării nu semnează ca notarul, cum spunea Băsescu. Rolul notarului e foarte important pentru că un act între mine și persoană dacă nu e legalizat de notar, nu are nicio putere față de terț. Deci trebuie să ne referim la rolul de solemnitate a chestiunii. Am văzut o analiză a doamnei Dana Gîrbovan și am să mă refer la ce a explicat ministrului Justiției. Suntem într-o situație în care pare că ne-am obișnuit cu rolul președintelui jucător, inaugurat de Traian Băsescu, iar rolul președintelui în Constituție e unul de mediator, nu de jucător, de partizan. Constituția vorbește foarte clar de fpatul că procurorii sunt sub autoritatea ministrului Justiției, fie că ne place sau nu. Aici cred că decizia CCR a făcut referire în mod explicit la acest lucru", a completat Tăriceanu.Curtea Constituțională a României a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul șefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi.Curtea Constituțională a arătat, în comunicatul oficial privind decizia de existență a conflictului instituțional între președinte și ministrul Justiției, că șeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruța Kovesi."Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Președintelui României, prim-ministrului Guvernului României și Ministrului Justiției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curții Constituționale.