Tudorel Toader, după ce a primit răspunsul OECD pe tema afirmaţiilor lui Drago Kos, care a criticat decizia CCR privind revocarea lui Kovesi: Kos nu este şeful structurii anticorupţie din OECD şi nu a vorbit în numele organizaţiei

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a scris mieruri pe Facebook, după ce a primit răspunsul OECD pe tema afirmaţiilor lui Drago Kos pentru Ziare.com, prin care a criticat decizia CCR privind revocarea lui Kovesi, că acesta nu este şeful structurii anticorupţie din OECD şi nu a vorbit în numele organizaţiei. Conform lui Toader, OECD i-a transmis că nu poate comenta pe tema modului în care afirmaţiile acestuia au fost reflectate în presa din România, potrivit news.ro.

UPDATE Ioana Ene Dogiu (ziare.com), la Realitatea TV: Ministrul Tudorel Toader a extras cuvântul anticorupție din titulatura lui lui Drago Kos și apoi vorbește de dezinformare

Tudorel Toader a fost in direct la Antena 3, prilej pentru Gâdea și Antena 3 să îii ceară demisia Ioanei Ene Dogioiu pentru fake news

"OECD, Din corespondenţa purtată: Drago Kos nu este şeful structurii anticorupţie din OECD. D. Kos este preşedintele Grupului de lucru pentru tranzacţii comerciale internaţionale. D. Kos nu a vorbit în numele OECD", scrie Toader. El afirmă că răspunsul OECD a fost: „Nu putem comenta pe marginea modului în care părerile dlui Kos au fost reflectate de presa din România”.



În 4 iunie, ministrul Justiţiei a transmis OECD o scrisoare prin care solicita să i se comunice dacă afirmaţiile lui Drago Kos, şeful structurii anticorupţie din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, care a spus într-un interviu pentru ziare.com că decizia CCR privind revocarea şefei DNA contravine echilibrului puterilor în stat şi independenţei sistemului judiciar, au fost făcute în nume propriu sau în numele OECD.



"Pentru a se clarifica dacă declaraţiile atribuite dlui Kos au fost făcute în nume personal sau în numele OECD, am transmis scrisoarea către OECD!", a anunţat ministrul Justiţiei, pe Facebook. Anterior, Toader vorbea, într-un alt mesaj pe Facebook, despre ”ameninţări sau manipulări interne?”. ”Ameninţări de la OECD, sau manipulări interne? Luni dimineaţă, mă voi adresa OECD pentru a comunica în mod oficial dacă afirmaţiile dlui Drago Kos au fost făcute în nume propriu sau în numele OECD”, a scris Toader pe contul său de Facebook.



Într-un interviu publicat de ziare.com, Drago Kos, a declarat că ”recenta decizie a CCR contravine în mod evident echilibrului puterilor în stat în ţara dvs şi independenţei sistemului judiciar”. ”Nu pot evita sentimentul că este o acţiune intenţionată, cât timp am mai văzut asemenea stranii interferenţe ale unor curţi constituţionale din Balcani în lupta anticorupţie în ultimii ani. Magistraţii români au clarificat că nu vor reveni la vechile timpuri, când politicienii le spuneau ce şi cum.



Comunitatea internaţională îi va susţine în această privinţă. DNA este una dintre poveştile de succes în lupta anticorupţie la nivel mondial. Funcţionarea şi rezultatele sale sunt model de studiu pentru generaţii de studenţi în întreaga lume. Actualul guvern al României nu vrea să continue lupta împotriva corupţiei la nivel înalt şi face orice pentru a găsi o scuză în acest sens. Ministrul vostru al Justiţiei va învăţa curând, într-un mod dur, că este într-o mare eroare.



Îmi pare rău că imaginea ţării are de suferit din cauza declaraţiilor lui impulsive”, continuă Kos, potrivit ziare.com.