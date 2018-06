Petre Lăzăroiu, judecătorul CCR care a acuzat presiuni din partea unui consilier prezidenţial: Eu l-am votat pe preşedinte. Nu am votat niciodată cu PSD/ Noi suntem puşi acolo să apărăm Constituţia

Petre Lăzăroiu, judecător CCR, care a acuzat presiuni din partea Cotroceniului prin consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu spune că i-a transmis acesteia că judecătorii CCR sunt puşi să apere Constituţia, nu să facă jocuri politice, iar legat de opţiunile sale politice, l-a votat pe Iohannis.





"Din toată discuţia reieşea că este o precupare. Cam aşa ceva (a simţit că i se arată cartonaşul –n.r.). Nu ştiu, dar niciodată nu a dorit Simina, nu a cerut să se întâlnească pentru vreo altă problemă. Pe mine, m-a surprins discuţia aceasta. Eu i-am spus Siminei următoare chestiune, asta apropos de declaraţia preşedintelui vis a vis de această problemă, pentru că a fost întrebat preşedintele ce va face în cazul Lăzăroiu. Preşedintele a zis că nu putem merge aşa departe, dar dacă e vreo problemă Curtea vrea să şi-o poată rezolva. Eu unul, chiar l-am votat pe preşedinte. Eu nu am votat niciodată PSD. Nu am nimic faţă de niciun partid, dar asta a fost opţiunea mea. Dar să spui că decizia CCR e pe mână cu ce spune alianţa de guvernare. Şi am zis, măi această chestiune nu se pune în discuţie. Noi am fost puşi acolo să apărăm Constituţia, pentru alte chestiuni. Doamna Tănăsescu nu a reacţionat. A luat act de ce am spus", a spus Petre Lăzăroiu, la Antena 3.