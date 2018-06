Petre Lăzăroiu: M-au interceptat pe siguranță națională. Mă uitam în fața casei dacă sunt mascați

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat, duminică, faptul că în 2007 a fost interceptat pe un mandat pe siguranță națonală, într-un dosar care nu îl viza și nici până acum nu a fost înștiințat oficial că a fost ascultat, potrivit Mediafax.

"Asta poate să facă oricând, oricui (n.r.: dosar la DNA). Credeți că probabil nu avem? În 2007 am fost interceptat cu autorizație de la Înalta Curte, pe siguranță națională. Îl interceptau pe Borbely. Era atunci o problemă cu directoarea lui de investiții. Și eu voiam să cumpăr o cabană de vânătoare, undeva prin Covasna. Și zic, am și eu niște bani în depozit și mă mut la țară. Îmi plăcea ideea. Și l-am întrebat ai? Era prin 2007 când s-a decis ca toate cabanele care nu înghit bani să fie scoase la vânzare. Dacă ai și dacă e pot fi scoase la vânzare? Zice, lasă-mă să verific. Peste o săptămână îmi zice, domnule nu mi-am imaginat niciodată că sunt câteva de cabane. M-a pus în legătură cu directorul adjunct de la păduri. Și el mi-a zis, domnule știți că e o problemă, trebuie să facem carte. Am zis scoateți-o că eu banii pe care îi am (…) și dacă e, mă mai împrumut la bancă și dacă nu îmi ajung, atunci asta e, renunț, dacă nu pot să acopăr cât mi-e plapuma", a declarat Petre Lăzăroiu, la Antena 3.

Judecătorul CCR spune că nici după nouă ani nu a fost anunțat că a fost interceptat.

"Deci acestea erau discuțiile mele cu Borbely. Și el fiind interceptat, că știți cum e, el fiind interceptat ajungi și tu. Și bineînțeles că am căzut acolo în plasa interceptărilor și s-a dus la președinte, la Băsescu. A zis, domnule știi cutare, cutare. (…) Dacă ăsta are probleme penale, Lăzăroiu, se duce la ÎCCJ și îl scapă. Asta se întâmpla de sărbătorile de Paște, în aprilie 2011 și m-a chemat și mi-a zis vezi că s-a dat mandat de interceptare. Știu și cine l-a dat. Vă dați seama că atunci când se dă un mandat de interceptare, atunci trebuie să existe un dosar. Vă imaginați că mă uitam în fața casei să văd dacă sunt mascații. Nu am făcut nimic. N-avem nicio treabă, doar că picasem în plasa interceptărilor. Dar și după iunie-iulie m-au chemat. Au zis, stai liniștit că s-a văzut că nu ești de vină. Incredibil, dar adevărat. Nici până în ziua de astăzi nu mi-au spus că am fost interceptat", a mai spus Lăzăroiu.