Cristian Ghinea, la RFI: Avem nevoie de o grevă prezidenţială, după modelul celei regale. Iohannis e obligat moral să nu o revoce pe Kovesi

În opinia lui Cristian Ghinea, "preşedintele Klaus Iohannis trebuie să ceară clarificări. Este o situaţie obscură, cea cu judecătorul constituţional care şi-a terminat mandatul, care are de facto două mandate, împotriva Constituţiei pe care ar trebui să o apere. Preşedintele Iohannis trebuie să aştepte o decizie de la Comisia de la Veneţia şi cred că are obligaţia morală de a nu semna el însuşi un asemenea decret".Deputatul USR şi-ar dori o grevă prezidenţială: "Eu am dat un sfat: ar trebui să ne uităm la istoria noastră, unde avem exemple eroice de rezistenţă în faţa unor guverne imorale şi ilegitime, mă refer la greva regală. O grevă prezidenţială este ceea ce avem nevoie acum, pentru ca preşedintele Iohannis să reprezinte garanţia morală că statul român nu este complet luat ostatic de către borfaşi".