Claudiu Manda anunță că și susținători ai PSD-ALDE vor veni în fața Parlamentului în ziua moțiunii de cenzură. Despre cazul în care se vor găsi laolaltă cu cei chemați de Opoziție: Sunt două variante, fie să-i putem compara numeric, fie să ajungă la conflict

Imediat după ce au făcut accesul la Palatul Parlamentului, aceștia nu s-au dus la nivelul 1M, unde este grupul parlamentar al USR, ci au rămas la nivelul P1, unde au protestat, în timp ce premierul Viorica Dăncilă susținea un discurs în plenul reunit despre preluarea președinției Consiliului UE de către România din ianuarie 2019.

Întrebat luni seară, într-o emisiune la Antena 3, dacă sunt șanse să vină susținătorii coaliției PSD-ALDE la Parlament în ziua moțiunii de cenzură, Claudiu Manda a răspuns scurt: "Da. S-ar putea să vină".Chestionat ce se poate întâmpla dacă în ziua votului moțiunii vor fi la Parlament și susținătorii PSD-ALDE și cei ai Opoziției, Manda a replicat: "Sunt două variante, fie să-i putem compara numeric, fie să ajungă la conflict. Numai că ce vedem azi că se întâmplă, inclusiv la nivelul Parlamentului, s-ar putea să își dorească în continuare, cei care vin acum, protestatarii, astfel de acțiuni. Am luat și măsuri în Parlament, însă te poți gândi că susținătorii USR vin la restaurant, să ia furculița și apoi să fugă cu furculița prin Parlament."Senatorul PSD a adăugat că moțiunea de cenzură nu are nicio șansă să treacă și că este posibil ca și parlamentari ai Opoziției să nu fie prezenți sau să voteze moțiunea. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni, că social-democrații vor fi prezenți în plenul reunit pentru a asigura cvorumul necesar, dar nu vor vota la moțiunea de cenzură Președintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizanților formațiunii pe care o conduce, îndemnându-i să iasă în stradă la mitingurile organizate în ziua moțiunii, atât în țară cât și în București."PNL este deschis, după căderea Guvernului, la negocieri cu toate forțele politice civilizate, decente, care vor binele României, pentru conturarea unei soluții benefice pentru România, care să reașeze România pe drumul firesc, euro-atlantic, pe un drum democratic, care să respecte valorile și principiile fundamentale care stau la baza funcționării UE. Pe un drum care să permită fiecărui cetățean să aibă o șansă la o viață mai bună. (…) Am luat decizia de a solicita membrilor, simpatizanților PNL, să fie prezenți la toate manifestațiile de susținere a moțiunii de cenzură, atât în București miercuri, în ziua moțiunii, cât și în toate celelalte orașe în care se vor organiza mitinguri și le-am solicitat să fie prezenți pentru a fi alături de cetățenii români care vor ca România să revină pe drumul drept", a declarat Ludovic Orban, președintele PNL.La rândul său, președintele USR, Dan Barna, a anunțat luni că aleșii formațiunii pe care o reprezintă au intrat în grevă japoneză, urmând ca până miercuri să poarte banderole albe la mână. Mai mult, USR cheamă oamenii în stradă, pe timpul votului moțiunii de cenzură.Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis, luni, că USR nu va mai putea face accesul invitaților la grupul parlamentar al partidului, a anunțat liderul deputaților Claudiu Năsui. Protestatarii de săptămâna trecută au intrat cu ajutorul unor invitații din partea USR.