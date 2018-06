Peter Eckstein-Kovacs, la RFI: Nu pot fi membru UDMR, dacă Uniunea îi susţine pe hoţi / Fiecare parlamentar cu scaun la cap ar trebui să sprijine moţiunea de cenzură

Peter Eckstein-Kovacs spune că nu vrea să fie membru al unui partid care-i susţine pe hoţi: „Nu pot să fiu membru UDMR, în condiţiile în care UDMR-ul îi susţine pe hoţi. Am zis-o aşa, mai pe înţelesul oamenilor. O altă problemă pe care eu o am cu UDMR-ul este faptul că a devenit mult prea apropiat şi o zic foarte uşor, au devenit prea apropiaţi de partidele de guvernământ din Ungaria şi din România, lucru care afectează destul de grav independenţa UDMR-ului”.Ar trebui să susţină UDMR-ul moţiunea de cenzură? „Păi, dacă mă uit la această guvernare, atunci fiecare parlamentar cu scaun la cap ar trebui să sprijine moţiunea de cenzură, pentru că e un Guvern care nu este unul performant. Iarăşi am fost foarte elegant”, răspunde fostul senator.