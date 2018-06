Ludovic Orban nu exclude o largă coaliție de guvernare, dacă trece moțiunea de cenzură

Întrebat, într-o emisiune la Realitatea TV, despre posibilitatea formării unei largi coaliții de guvernare ALDE-UDMR-USR-minorități, dacă trece moțiunea de cenzură, liderul PNL, Ludovic Orban a răspuns: "Orice formulă care să ducă la un guvern care să respecte valori și principii, care să aducă România pe calea corectă, suntem dispuși să îl sprijinim. Nu, niciun caz cu un premier PSD".Liderul liberal a adăugat că nu i-a făcut nicio promisiune președintelui UDMR, Kelemen Hunor, cu care s-a întâlnit marți pentru discuții și negocieri legate de moțiunea de cenzură, ci i-a explicat ce formulă de guvernare ar putea fi viabilă, în cazul în care pică Guvernul Dăncilă."Nu, n-am avut nicio discuție legată de coborârea pragului în administrație, legea legată de 15 martie. I-am spus că aceste lucruri nu le putem negocia. Am dat răspunsuri la întrebări, acele răspunsuri pe care le-am considerat potrivite și necesare. Ce formulă de guvernare susținem în cazul în care pică Guvernul. Le-am spus că am fost întrebat despre funcția de premier, dar că obiectivul nostru principal este căderea Guvernului, demantelarea lui Dragnea. Ceea ce am spus este, că după aceea, poate fi o formulă de guvernare cu PNL, dacă există majoritate, poate fi o variantă a anticipatelor. Asta a fost ideea (largă coaliție - n.r.). Practic, suntem aproape de preluarea președinției Consiliului UE. Toată starea aceasta de neîncredere nu este sănătoasă în anul Centenarului, aproape de preluarea de către România a președinției Consiliului UE. Cum să intrăm în primele șase luni când avem astfel de miniștri, cel de la Educație, care e certat cu limba română, ministrul Muncii care postează clipuri cu tunuri de apă care înlătură protestatarii? Nu sunt în stare să termine autostrăzi, Șebeș-Turda, nu au demarat niciun tronson de autostradă, de cale ferată modernizată. Tot ce era finanțabil din fonduri UE se află într-o situație de blocaj", a afirmat Orban în emisiunea de la Realitatea TV.