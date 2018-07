Dăncilă, la întâlnirea cu Juncker și Timmermans: Numai șapte state au abuz în serviciu

Viorica Dăncilă a afirmat că le-a transmis președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans, că doar în șapte state europene există infracțiunea de abuz în serviciu și că modificarea Codurilor penale respectă statul de drept în România, potrivit Mediafax.

"Da, a fost ridicat acest subiect (modificarea Codurilor penale - n.r.) de către domnul prim-vicepreședinte Timmermans. L-am asigurat că statul de drept nu este în niciun caz afectat, că modificarea s-a făcut în urma consultărilor, că nu s-a făcut ca în 2016 într-o singură zi, și că au fost luate păreri din partea magistraților, că s-a făcut în mod transparent în Parlament, că CCR va fi cea care își va spune ultimul cuvânt. Am reierat că aceste modificări au fost necesare, având în vedere necesitatea transpunerii directivelor UE și a deciziilor CCR. Am vorbit despre abuzul în serviciu. Am reinterat că numai 7 state au abuz în serviciu, majoritatea statelor nu știu ce înseamnă abuzul în serviciu. Avem toată deschiderea să răspundem tuturor observațiilor Comisie și a nelămuririlor care vor exista și dacă CCR va constata că anumite aspecte sunt necunstituționale vom respecta acest lucru, astfel încât să ne încadrăm în regulile privind constitutuționalitate", a declarat premierului Viorica Dăncilă, într-un interviu acordat postului Antena 3.

Șeful Executivului a adăugat că președintele CE i-ar fi spus că va sprijini România în ridicarea Mecanismului de Verificare și Cooperare atunci când țara noastră va prelua președinția Consiliului UE, din ianuarie 2019.

"Le-am explicat faptul că aceste legi ale justiției, Codul Penal, Codul de procedură penală sunt de fapt legi interne care nu afectează statul de drept și că nu aș vrea ca MCV-ul să aibă în vedere aceste aspecte. Ne-am exprimat dorința ca MCV să fie ridicat pentru România și că vom depune toate eforturile în acest sens. Cred că nici președintele României, nici Guvernul României nu își doresc ca România să preia președinția cu MCV-ul. Domnul președinte Juncker a spus că acordă sprijin României pentru ca atunci când va prelua președinția să nu avem MCV", a completat Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a efectuat, marți, o vizită la Bruxelles unde a avut o întrevedere și cu președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans.

Ulterior întrevederii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis premierului Viorica Dăncilă că o încurajează să revină la „un discurs politic normal în țară”, precizând că este crucial ca România „să nu facă pași înapoi în progresele înregistrate” în contextul MCV, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Christian Wigand.

Pe 4 iulie, Camera Deputaților a adoptat proiectul care aduce modificări la Codul penal, cu 167 de voturi pentru 97 împotrivă, 19 abțineri, în calitate de for decizional, după ce, în ziua precedentă, inițiativa a fost adoptată de Senat.

PNL, USR şi PMP au sesizat, pe 5 iulie, CCR asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului Penal, susţinând că peste 30 de articole sunt neconstituţionale, printre care şi cel care referitor la abuzul în serviciu, cât şi abrogarea articolului privind neglijenţa în serviciu.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut, marţi, preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, printr-o scrisoare, să amâne dezbaterile sesizărilor de neconstituţionalitate asupra Codului de procedură penală şi a Legii 304/2004 privind organizarea judiciară până după ce Comisia de la Veneţia se pronunţă.