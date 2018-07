Teodorovici vrea eliminarea popririi pe conturi: Dispare și această abordare agresivă

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, miercuri, că vrea eliminarea măsurii de poprire a conturilor până la finalul acestui an, potrivit Mediafax. "Poprirea asta dispare. N-o să mai găsească românul un cont blocat pe neașteptate. Nu știu, pleacă într-o excursie în afara țării și se trezește că nu-și poate accesa niciun fel de cont pentru că o suma minoră a blocat cineva toate conturile. Nu. Asta o să dispară până la finalul acestui an", a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Ministrul de Finanțe a făcut câteva precizari și cu privire la lista neagră a datornicilor, publicată de ANAF.

"Eu o consider ca o măsură comunistă", a declarat Eugen Teodorovici, adăugând că" "ce treabă am eu dacă vecinul are datorii? Statul este obligat să știe cât are, să-l penalizeze dacă nu plătește la timp și să-l execute acolo unde el nu respectă somațiile de plată din partea statului".

Ministrul de Finanțe a ținut totuși să diferențieze situația persoanelor juridice de cea a persoanelor fizice precizând că: "La firme este altceva, pentru că dacă am firmă sau sunt firmă eu, vreau să știu dacă un posibil partener al meu are sau n-are datorii față de stat sau în alte zone", potrivit Mediafax.

Teodorovici, despre chiria pe casa din Sibiu: Am zis ANAF să ceară înscrierea în cartea funciară

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri seară, referitor la recuperarea de către stat a banilor încasați din chiria imobilului din Sibiu, pierdut de președintele Klaus Iohannis în instanță, că a cerut ANAF să solicite înscrierea în cartea funciară a imobilului.

"Dacă cei de la Cartea Funciară vor spune că acest lucru nu este posibil, atunci rămâne singura cale de urmat, cea prin notar, după care sunt alți pași, pasul următor fiind solicitarea acelei sume către cele trei persoane care au închiriat acel imobil", a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Conform precizărilor ministrului, suma cumulată care ar urma să fie obținută de la cei trei chiriași este de peste două milioane de lei.

"Sigur, sunt și dobânzi aplicabile acestei perioade, pentru că statul ar fi putut obține bani din chirii de pe urma acelui imobil. (...) De ce nu a făcut ANAF-ul sau ministerul de Finanțe în anii trecuți toți pașii pentru a recupera ceva ce este al statului, să spunem, este o analiză pe care o s-o facem și vom vedea exact în paralel. (...) ANAF-ul a ales prima oară să meargă prin notar, care a suspendat în baza articolului 107 din Legea Notarilor Publici", a mai declarat Eugen Teodorovici, adăugând că "pasul următor este să se ceară banii proprietarilor acelui imobil".

Ministrul a mai precizat și că le va propune colegilor din Partidul Social Democrat o prevedere care să oblige suspendarea din partid a datornicilor la stat.