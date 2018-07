Dragnea, despre mitingul românilor din Diaspora: Eu nu-i opresc, nu vor fi un milion

"Nu va fi un miting de un milion, dar nu cred că m-aţi auzit pe mine vreodată să încerc să opresc pe cineva să facă miting sau să protesteze. Ce am citit, am înţeles că cel care organizează mitingul vrea să-şi facă cunoscută o federaţie pe care a înfiinţat-o. Este un fost vicepreşedinte PSD Diaspora, ceva de genul ăsta, şi care atunci când a fost ales vicepreşedinte spunea că va candida ca să prezinte românilor din Diaspora cât de bun e PSD-ul, dar... au anunţat miting, eu nu-i opresc, PSD-ul nu-i opreşte", a declarat Liviu Dragnea, duminică seară, la România TV, fiind întrebat care este opinia sa despre mitingul anunţat pentru 10 august la care sunt aşteptaţi să participe un milion de români din Diaspora.Despre posibilitatea organizării unui alt miting al PSD, el a spus: "Dacă vom considera că e necesar, am spus-o la miting (mitingul PSD din 9 iunie - n.r.), facem mitinguri mari, serioase".