Ministrul Finanțelor, despre amnistia fiscală: Să plătească ce au de plătit cu toții / Nu șterg datorii ale colegilor mei

Important nu este impactul bugetar. Țara asta este o țară foarte bogată și poate fi și mai bogată. Important este fă facu un calcul corect, exact. Omul trebuie să ia astăzi, dacă o viață întreagă a muncit.



Despre scandalul chiriei lui Klaus Iohannis: Disputele nu pot fi între mine și ceilalți. Eu am spus că voi demara o verificare, pentru a vedea exact care a fost situația. Dacă am o lege clară, înseamnă că ceva trebuia făcut. Am cerut să primesc o situație clară cu orice alte hotărâri în instanță. O hotărâre în instanță este titlu executoriu, iar banii trebuie recuperați.



Noi zone de unde se pot aduce bani: Există foarte multe zone de unde se pot aduce mult mai mulţi bani decât avem astăzi. Sunt locuri din care poţi să aduci foarte mulţi bani. Vorbim de zona de insolvenţe. România are undeva la 12-13 miliarde lei, în această zonă, încă gri, încă neclare.



Zonele negre din economie: România este o ţară foarte bogată. Ţara poate s-o ducă foarte bine, şi în zona de salarizare, şi în zona de pensii, şi în economie, dacă avem acele zone negre (...) pe care cu toţii să stăm la masă să ne hotărâm să le oprim



Conform statisticilor, în mod clar partea de tutun. Cifrele arată că undeva la un miliard de euro pe an este o lipsă în buget.

Ministrul Eugen Teodorovici a declarat luni seară, la Antena 3, că amnistia fiscală nu va șterge datoriile colegilor din partid dînd ca exemplu amnistia fiscală din 2015. ”Datoriile făcute de stat la stat sunt făcute după Revoluție încoace. Nu vreau să șterg vreun coleg de partid, nu am astfel de preocupări. În 2015, când eu am dat amnistia, eu nu mi-am șters datoriile mele, am plătit leu cu leu”, a spus Teodorovici.Să plătească ce au de plătit cu toții, că sunt firme că sunt persoane fizice, pentru că statul și noi nu facem anumite stergeri la care unii s-au gândit. Cu toții își vor plătiStatul a creat probleme în acele situații. Avem multe firme de stat. Datoriile făcute de stat la stat sunt făcute după Revoluție încoace. Nu vreau să șterg vreun coleg de partid, nu am astfel de preocupări. În 2015, când eu am dat amnistia, eu nu mi-am șters datoriile mele, am plătit leu cu leu.