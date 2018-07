Viorica Dăncilă, despre plângerea lui Ludovic Orban: "A fost greu să accept. Sunt nevinovată" / Despre cererile repetate ale lui Iohannis de a-și da demisia: "Un gest politic"

"A fost greu de acceptat pentru mine, a fost greu să accept că poți să alături un act diplomatic cu un act de înaltă trădare. Este greu de înțeles această acțiune a domnului Orban, mai ales că acest lucru nu mă vizează doar pe mine, ci toată țara, pentru că avem un parteneriat strategic. Nu mă așteptam la asta. Sunt nevinovată, dar pentru a obține un beneficiu personal, un lucru care a crezut că-l avantajează, un om a putut să ducă în derizoriu un lucru așa important, cum este parteneriatul cu Israelul", a Dăncilă la Antena 3.Procurorii DIICOT au început urmărirea penală cu privire la fapte pentru infracţiuni de înaltă trădare şi divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională în cazul plângerii depuse de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă. Procurorii au început urmărirea penală pentru fapte, încă din data de 7 iunie.Pe 3 iulie, președintele PNL, Ludovic Orban, a fost audiat vreme de mai bine de o oră. Acesta a spus la ieșirea din sediul DIICOT că nu poate da detalii, însă a precizat că plângerea depusă de el împotriva premierului Dăncilă arată că nu poate sta cu mâinile în sân când un "clan toxic" îşi bate joc de ţară.În urmă cu câteva luni Executivul a anunţat intenţia de a muta ambasada României din Israel. Ulterior, liderul PNL, Ludovic Orban, a făcut o plângere penală, în care i-a acuzat pe Liviu Dragnea şi pe premierul Viorica Dăncilă de „difuzarea de informaţii cu caracter secret, uzurparea de funcţie şi refuzul de informare a Preşedintelui României" în cazul memorandumului MAE privind mutarea ambasadei Israelului.Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni seară, la Antena 3, referitor la faptul că președintele Klaus Iohannis i-a cerut în mai multe rânduri să-și dea demisia din fruntea Guvernului, că acest demers poate fi catalogat drept "un gest politic", citează Mediafax."Încă de la preluarea mandatului am spus că vreau să avem o bună cooperare interistituțională între Parlament, Guvern și Președintie. Am discutat acest lucru cu domnul președinte Liviu Dragnea și cu domnul președinte Iohannis. Din păcate, mi s-a cerut de multe ori demisia, lucru pe care îl cataloghez ca pe un gest politic, pentru că datele acestea arată că nu era un temei pentru cererile domnului Iohannis. Am fost la Bruxelles, am discutat despre președinția Consiliului UE, și într-adevăr la întâlnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, mi-au spus că trebuie să avem liniște și trebuie să cooperez cu președintele Iohannis. Același lucru a spus că îl va cere și președintelui", a afirmat prim-ministrul Viorica Dăncilă la Antena 3.Premierul a adăugat că solicitarea oficialilor europeni a fost făcută în contextul în care România va prelua președinția Consililui UE din ianuarie 2019."Această solicitare cred că a venit în sensul faptului că România va încheia mandatul 2014-2019. Toate proiectele strategice se vor încheia odată cu președinția Consililui UE deținută de către România. Cred că și Comisia are tot interesul să răspundem cât mai multor provocări. Mare parte din dosarele care trebuie soluționate vor reveni României. Cred că e în interesul Comisiei să descurcă ăn condiții bune și să aibă succes", a explicat Dăncilă.Pe 10 iulie, premierul Viorica Dăncilă a efectuat o vizită la Bruxelles unde a avut o întrevedere preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans.