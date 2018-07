Ministrul Sănătăţii: În România există şase paturi care au condiţii de siguranţă reală pentru pacienţii arşi

„Numărul de paturi este limitat. Personalul nostru este instruit pentru a avea grijă de cei arşi, (...) dar locurile sunt limitate şi pacienţii trebuie să aibă condiţii securizate. Din acest punct de vedere numărul de paturi al României este limitat. Sunt şase paturi cu condiţii de siguranţă reală pentru pacienţii arşi. De aceea decizia de transferare în străinătate a acestor doi pacienţi a fost o decizie bună”, a declarat Sorina Pintea la Antena 3, potrivit Mediafax.Sorina Pintea a mai precizat că a existat o problemă de procedură, motiv pentru care transportarea pacienţilor nu a fost imediată.„A fost o problemă de procedură. Cei de la spitale au fost temători de a semna foaia de plecare, atunci într-un moment de neputinţă, am spus că îmi asum eu acest lucru. Toată lumea a realizat că trebuie să ne grăbim. Am trimis şi o adresă spitalului din Belgia, că au solicitat să fie cu semnătura ministrului Sănătăţii pentru partea de finanţare”, a mai precizat Sorina Pintea.Cei doi răniţi în urma exploziei unui panou electric de la Complexul Energetic Oltenia au fost transferaţi, luni, la un spital din Belgia. Transferul a fost efectuat cu un avion al MApN, iar pacienții au fost supravegheați în timpul transportului de un echipaj SMURD, anunţă Ministerul Sănătăţii.După accidentul care a avut loc sâmbătă dimineaţa, cele două victime au fost transportate la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca și la Spitalul de Arși din Capitală. Potrivit medicilor, unul dintre pacienţi are arsuri de gradul II şi III pe 70% din suprafaţa corpului, iar celălalt arsuri pe 35-40%.De asemenea, Ministerul Sănătății a precizat că a obținut acceptul de transfer si din partea clinicii AKH Viena, dar familiile pacienților au ales transferul la centrul din Belgia.Doi angajați ai Carierei Pinoasa, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, au fost fost răniți, sâmbătă, în urma exploziei unui panou electric, victimele, cu arsuri pe mâini şi față fiind transferate la spitale din București.Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, cei doi angajați ar fi suferit arsuri pe față și mâini au fost transportate mai întâi la spitalul din Rovinari, ulterior fiind dispus transferul la București.„Amândoi lucrau la CEO, electricieni. În jurul orei 09.00 a avut loc un scurtcircuit, de la joasă tensiune la înaltă tensiune. Din primele informații, reparau o stație electrică, unul a plecat cu elicopterul spre București, iar celălalt va merge cu ambulanță în Capitală”, a spus George Romanescu, șeful ITM Gorj.