Ministrul Transporturilor, Lucian Șova: Vom da penalități pentru întârzieri la lucrări

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, joi, într-o emisiune TV, că ministerul a început deja să calculeze penalități pentru întârzieri la lucrările de infrastructură rutieră și a cerut CNAIR să identifice motivele pentru care au avut loc aceste întârzieri, relatează Mediafax.

„Am început un proces de investigare cu privire la originea revendicărilor făcute în decursul timpului de diverși parteneri comerciali pe deoparte, pe de altă parte am început deja să calculăm noi penalități și să cer companiei (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - n.r.) și mă bucur de un partenerat corect cu conducerea companiei de astăzi, în sensul de a identifica motivele pentru care aceste lucruri s-au întâmplat, pentru că știți, percepția mea este următoarea: s-au uitat într-un sertar sau s-a stat pe o procedură legală, răspundem la 30 de zile la o hârtie pentru autorizația de construcție, mai așteptăm 30 de zile pentru o altă hârtie, în ultimele șase luni, aceste proceduri le monitorizez la nivel de minister, cu aparatul propriu al ministerului, am oameni speciali dedicați care urmăresc aceste proceduri legale, astfel încât ele nu să aștepte să se petreacă în termenele de 30 de zile plus 30, astfel încât, am scurtat mult din aceste termene”, a declarat Lucian Șova la Antena 3.

Potrivit oficialului, Ministerul Transporturlior va începe o serie de investigații privind nerespectarea termenelor contractuale și originea revendicărilor.

„Aceste lucruri încep să le investighez: unu că la nivel de companii ne pregătim să facem noi reglementări pentru nerespectarea termenelor contractoare, iar acest lucru va produce deranj și acest lucru va scoate la suprafață o serie de aspecte, pe de altă parte și cu privire la originea și responsabilitatea revendicărilor care sunt multe, sunt în curs și așteptăm multe decizii nefavorabile companiei și mi-am propus să mă pregătesc și cu evaluarea responsabilităților”, a adăugat ministrul Transporturilor.