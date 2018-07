Darius Vâlcov: Vrem să modificăm Legea insolvenței, apoi toți escrocii vor dispărea / În piața energiei lucrurile sunt mai delicate. Mafia e atât de mare

"Te amenință, te șantajează, iți pune catușele și dacă nu are cu ce. Ai familie, ai copii, până la urmă îți dorești să fii sănătos și să trăiești. Eu azi înțeleg foarte bine ce se întâmplă, vom ajunge probabil în vârful acestui ciclon probabil în septembrie, este clar că lucrurile nu mai pot merge asa. Eu sunt din categoria penalilor, dar totuși să vedem ce fac penalii, oare nu se luptă cu niște mafioți?", a mai spus Vâlcov.









Darius Vâlcov: A venit ordin pe unitate că până la 1 septembrie Dragnea trebuie închis



Potrivit lui Vâlcov, există un "ordin pe unitate" pentru ca liderul PSD Liviu Dragnea să fie închis până în septembrie și sunt indicații în acest sens și legat de persoana sa, susținând că sunt așteptate reacții negative deoarece începe lupta cu "mafioții".



"Deci, acum a venit ordin pe unitate, dom’le până la 1 septembrie, gata, Dragnea trebuie să fie închis, și dacă se poate și Vâlcov. (...) Mafioții șefi, trebuie să analizăm foarte clar unde sunt ei. Pentru că de fapt noi cu ei ne luptăm. Și în septembrie, lupta mare cu acești mafioți va fi. Este inevitabil. În momentul în care noi vrem companiilor și oamenilor corecți să dăm posibilitatea să dezvolte această țară , vrem să închidem toate robinetele acestor mafioți, este inevitabil că va izbucni ceva. Este inevitail că ei nu vor accepta, ca de exemplu la vamă, să nu mai controlăm o mașină și un container din două sute ci să controlăm fiecare container și fiecare mașină în timp real. (…)Statul român nu mai are de gând să fie prost. Asta este problema. În momentul în care problemele acestea au început pentru domnul Liviu Dragnea, puțină lume și-a dat seama, din timp, acum încep să-și dea seama, mă, dar de ce omul ăsta trebuie să fie diavolul pe Pământ", a mai declarat Vâlcov la România TV, potrivit Mediafax.



Acesta a mai criticat și mesajele anti-PSD din timpul concertului Massive Attack de la București.



"Sută la sută! (n.r.: asaltul la Dragnea este generat). În momentul în care vezi un spectacol ca Massive Attack, nu am auzit până acum de această formație, eu am înțeles că este faimoasă ( ... ) cu unul din mesaje era așa Liviu Dragnea, punctul de pensie crește la 1265 de lei din 2019. Ele ( mesajele n.r.) erau prezentate pentru a fi huiduite. Le dăm tinerilor motive să-i înjure pe pensionari? De fapt noi ce dorim? Să îi luam pensionarii și să-i aruncam? Unde? La coș?", a mai afirmat Vâlcov, la România TV.

"Acum o lună de zile, în parteneriatele private, cinci au fost aprobate în ședința de Guvern - autostrăzi și domeniul sănătății. La două săptămâni, am dat iar hotărâre de guvern cu alte 8 parteneriate. Sunt copy-paste, doar schimbi conținutul. Nici până azi cele opt nu sunt publicate. Sunt funcționari care spun că virgula e în dreapta trebuia să fie în stânga. Astea sunt realitățile", a mai spus consilierul premierului.









Darius Vâlcov: Șase din șapte fonduri de pensii private au investit în RDS. Când vinzi iluzii e fraudă



Darius Vâlcov a mai susținut că șase din șapte fonduri de pensii private au cumpărat acțiuni la RCS-RDS, în condițiile în care compania a înregistrat într-un an scăderi pe bursă de 25%, iar trendul se menține și în anul următor.



"RCS-RDS, anul trecut această companie, care nimeni nu știa cât valorează, s-a gândit hai să ieșim, deși aveau 153 de milioane de euro capital, atât aveau ei bunurile lor, să ieșim pe piață să ne evaluăm. La cât s-au evaluat? La patru miliarde de lei, adică de patru ori mai mult. Au ieșit pe piață în condițiile în care cei care trebuiau să cumpere știau - această companie are dosar penal, chiar atunci au ieșit. Administratorii ei, în dosar penal. Între 30 și 50% dintre rețele nu au avize, adică s-au legat prin localități, a sunat cineva de la DNA au mai sunat din altă parte și s-au rezolvat lucrurile în sensul că au trecut cu firul. Fondul de pensii au zis hai să cumpărărm acțiuni la RDS. Cu cât? 4 miliarde. Patru valorează? Cu atât cumpărăm și noi. Ce s-a întâmplat într-un an? Șase din cele șapte fonduri, minim cinci au acțiuni la RDS în condițiile în care într-un an de zile acțiunile au scăzut cu 25%, adică azi compania nu mai valorează patru miliarde, valorează trei. Într-un an trendul este să se ducă cu încă 25% în cap, în condițiile în care astăzi compania are 1,2 miliarde de euro datorii", a declarat Darius Vâlcov la România TV.



Acesta susține că se poate suspecta o fraudă, în condițiile în care tehnologia companiei este una învechită și sunt posibile scăderi în continuare.



"Nu putem decât să spunem oamenilor. ASF trebuie să intervină pentru că atunci când te listezi la bursă vii cu un prospect și spui cumpărați acțiuni la Digi că acțiunea e cu 10% mai mult, iar într-un an tu ești cu 25% mai puțin, nu te dezvolți, îți faci mai multe datorii, să știi că în acel moment se cheamă în SUA fraudă, iar această fraudă trebuie verificată. Luni pe bursă poate oricine să verifice de ce o companie care are tehnologia învechită pentru că suntem amândoi conștiență că în 3-4 ani nu se va mai trage cabluri în România și nicăieri în lume, azi avem alte tehnologii. Când vinzi românilor o iluzie și le iei banii de pensii...", a mai spus fostul ministru al Finanțelor.



Darius Vâlcov a afirmat că cele șapte companii administrează 10 miliarde de euro.



"A fost un scandal cu Pilonul II. De unde a plecat? Am chemat cei șapte administratori, că sunt șapte SRL-uri care administrează pensiile private ale românilor, în sensul în care am zis că nu mai dam banii la stat, dăm un 300 și ceva de mililoane de euro, fiecare are angajați între 20-30 de angajați, unul singur are 70 de angajați. Miliardul și jumătate doar comisionare, ei administrează 10 miliarde de euro. Am întrebat voi cu cine vă consultați? Vă consultați între voi?", a spus Vâlcov.