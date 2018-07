Carmen Dan: M-am bazat pe prevederile legale când nu am fost de acord cu cererea lui Kovesi de a beneficia de protecţie SPP

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, luni seară, la Antena 3, că s-a bazat pe prevederile legale atunci nu a fost de acord cu solicitarea fostului procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi către CSAT prin care cerea să beneficieze în continuare de protecţia SPP, precizând că ministerul pe care îl conduce are structuri care pot asigura protecţie, potrivit news.ro."A fost o discuţie despre acest subiect şi tema discuţiei era tocmai solicitarea transmisă de doamna Kovesi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în care se cerea aprobarea menţinerii asigurării protecţiei de la Serviciul de Protecţie şi Pază. Cu acea ocazie, eu mi-am exprimat poziţia, nu am fost de acord cu acea solicitare, bazându-mă, evident, pe prevederile legale, care nu sunt puţine şi care dau atât Jandarmeriei, cât şi Poliţiei atribuţii pentru paza magistraţilor, chiar şi în situaţia în care aceşti magistraţi se află într-o situaţie de risc. Şi sunt o serie de acte normative. Atunci când mi-am exprimat această poziţie, eu m-am referit la o bază legală şi pot să vă şi spun, avem Legea 333 din 2003, are un articol 3, alineatul 5, Legea 550 din 2004, care priveşte organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei, o Ordonanţă de Urgenţă nr. 20 din 2009, o Lege, 303 din 2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, o Lege, 218 din 2002, privind organizarea Poliţiei Române. Deci, au fost o serie de acte normative care justificau şi atribuiau această competenţă unor structuri în subordinea ministerului. Deci, aşa cum bine puteţi vedea, este bază legală consistentă pe care, normal, eu am analizat-o la momentul în care mi-am exprimat opţiunea", a declarat Carmen Dan la Antena 3.Ea a menţionat că răspunsul său s-a bazat şi pe faptul că în Ministerul de Interne există structuri care ar putea asigura protecţia.