Tudorel Toader, despre Kovesi ca procuror la Parchetul European: "Nu pot recompensa pe cineva pentru greşelile pe care le-a făcut"

"Nu știu dacă trebuie să vorbiți la timpul trecut pentru doamna Kovesi că își dorea... Eu nu știu, dacă știți dumneavoastră că nu își mai dorește... Trebuie să urmăm aceeași procedură de selecție și desemnare a procurorului european. De principiu - nu pot recompensa pe cineva pentru greșelile pe care le-a făcut, cu speranța că pe viitor nu le va mai repeta. Am vorbit despre procurorul european, până la finalul acestui an trebuie să desemnăm procurorul din partea României. (...) Categoric nu poate fi scoasă automat din această cursă, după cum nimeni nu poate fi introdus din oficiu de drept în această competiţie; rămâne o competiţie deschisă", a declarat ministrul Tudorel Toader la RTV, potrivit Mediafax.Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus marți, după discuția cu șefii DNA și DIICOT, dar și cu procurorul general, că aceștia vor contribui la finalizarea proiectului de lege pentru Parchetul European, urmând ca, în scurt timp, actul normativ să fie aprobat printr-o procedură de urgență."Trebuie să finalizăm și am convenit împreună să contribuim la finalizarea proiectului de lege pentru operaționalizarea Parchetului European, astfel ca într-un timp scurt să-l punem în transparență decizională, într-un timp scurt să-l trecem prin Guvern, să-l trimitem la Parlament, cu solicitarea aprobării într-o procedură de urgență", a declarat Toader în cadrul unei declarații de presă.