Tăriceanu: Cred că procurorul-șef la DNA trebuie adus din afara instituției / Am un inconfort major să ştiu că România este reprezentată în SUA de George Maior / Despre o candidatură la prezidenţiale: Nu sunt mânat de o ambiţie nemăsurată

"Nu ştiu să vă spun acum, nu e un lucru simplu şi nici nu am discutat în cadrul coaliţiei, unde va trebui să luăm la un moment dat o decizie. O decizie deloc simplă care trebuie să materializeze formula în care vom merge. Vom merge cu un singur candidat sau vom merge cu un candidat fiecare din formaţiunile noastre, dar până atunci mai avem timp", a declarat liderul ALDE, întrebat pe ce principii ar trebui să se bazeze strategia PSD-ALDE ca alegerile prezidenţiale să fie câştigate de către această coaliţie.