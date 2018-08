Andrei Pleșu, despre reprimarea protestului anti-PSD: Avem o guvernare submediocră, incompetentă și periculoasă / Avem, din păcate, și o paloare deprimantă a opoziției

Citește restul articolului pe www.rfi.ro

Andrei Pleșu: Rămânem cu un gust foarte prost, cu sentimentul că pentru guvernanți reacția normală la un miting de protest e bâta. În mod normal, mitingul de protest este o instituție definitorie a democrației. Dacă puterea, în loc să ia acest miting drept un prilej de dialog, de analiză, de recalibrare a actului guvernamental, înțelege să reacționeze brutal, speranțele pentru o îmbunătățire a lucrurilor sunt minimale.Reporter: Ce credeți că s-a obținut prin acest miting, acum, dacă tragem linie, domnule Andrei Pleșu?A.P: Din păcate, nu s-a obținut decât încă o dovadă că această guvernare este falimentară, că nu are un comportament normal, că nu are împuternicirea să-și exercite puterea. În mod sofistic, ea vorbește mereu despre alegerile câștigate. Totuși au fost câștigate cu un procent destul de palid. Ori, alegerile câștigate nu înseamnă că cei care au câștigat pot să bată câmpii patru ani. Există o regulă. Cei care au câștigat trebuie să respecte promisiuni, comportamente, proceduri democratice. Ideea că după ce ai câștigat alegerile poți să îți dai poalele peste cap, să tai și să spânzuri este o idee de periferie politică și democratică. Nu este o idee normală. S-a câștigat încă o dovadă că această guvernare este submediocră, incompetentă, obraznică și periculoasă.Rep: S-a vorbit mult despre intervenția, spun mulți, excesivă a Jandarmeriei, nu doar față de persoane mai violente. Au fost și reprezentanți ai galeriilor de fotbal acolo. Cum ați văzut dumneavoastră lucrurile?A.P: Cu perplexitate și cu maximă tristețe. Simplul raport numeric dintre victimele de o parte și de alta ar trebui să fie, în sine, elocvent. Avem 450 de protestatari răniți și sub tratament și 35 de jandarmi. Acest raport ar trebui, în sine, să spună ceva. Chiar și pentru un ochi nespecializat figurile, portretele celor care au făcut scandal și care au provocat reacția Jandarmeriei, după cum spun purtătorii ei de cuvânt, erau clar fără nicio legătură cu portretele protestatarilor. Erau niște băieți de băieți puși pe tapaj, fie dintr-o dorință de huliganism structural, fie puși chiar de organizatorii acestei represiuni sângeroase ca să aibă un pretext solid pentru o intervenție de mare bădărănie.