Carmen Dan, la Antena 3: Dan: Nu am avut informații că cei care au organizat acest gen de acțiuni au pregătire paramilitară/ Sunt șanse foarte mari să recuperăm arma

"Aș vrea să amintesc un episod, cândva la începutul mandatului meu, când dintr-o eroare asumată, am stabilit că MAI va avea o comunicare foarte bună cu partenerii din structurile de informații. Atunci s-a discutat despre faptul că la mine nu ajunsese o informare. Am spus și sâmbătă, după protestul de vineri, că a existat o comunicare corectă cu structurile de informații. S-au solicitat și s-au transmis informații. Am făcut precizarea azi că toate serviciile au comunicat, dar caracterul acestor informații nu au indus idea că ne putem aștepta la evenimente, fapte, care pot constitui un pericol pentru integritatea statului. Eu nu pot să devoalez public în ce au constat aceste informații. Pot să spun, cu toată tăria că a exista un schimb de informații și nici noi, MAI, nu am deținut date care să releve acest atac sau o stare de risc la instituții fundamentale ale statului", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.

Ministrul Afacerilor Interne a mai declarat că a constatat, din concluziile raportului asupra violențelor protestatarilor, că a existat un mod organizat de acțiune.

"Este o schimbare inedită în plan național, față de alte evenimente de genul acesta. E un an și jumătate de când ne confruntăm cu astfel de manifestații publice. Le gestionează Jandarmeria. Spun că este o schimbare. Totodată, fac afirmația că eu nu am avut informații că cei care au organizat acest gen de acțiuni au pregătire paramilitară sau sunt specializați în genul acesta de acțiuni, de violențe. Însă nu am putut să nu constat, din detaliile raportului, că a existat un mod organizat de acțiune", a mai declarat Carmen Dan.

În ceea ce privește femeia în căruciorul cu rotile care ar fi fost prezentată ca fiind lovită de forțele de ordine, ministrul a precizat că, din informațiile din spațiul public, aceasta ar fi fina lui Sandi Matei, unul dintre liderii mișcării #rezist. "Putem analiza și modul de a te folosi de aceste persoane cu handicap tocmai pentru a pune în scenă acțiuni violente", a completat Carmen Dan.



"Sunt indicii, dar ar fi o mare greșeală din partea mea să le devoalez eu aici. Ține de procedurile operative care țin de gestionarea Poliției. Din informațiile pe care le dețin, sunt șanse foarte mari să recuperăm arma", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au dispus, marți seară, arestarea unui bărbat în vârstă de 32 de ani, suspectat că ar fi furat arma femeii jandarm la protestul din 10 august. El nu și-a recunoscut faptele în fața procurorilor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei, arma nefiind găsită. Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru a fi găsit pistolul, dar și pentru a fi depistați ceilalți bărbați care i-au lovit pe cei doi jandarmi la protestul din 10 august, unde au avut loc mai multe violențe.