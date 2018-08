Dragnea, atac la servicii: Nimic de la SIE. SRI dă informații președintelui, iar la restul, selectiv

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, marți seară, la Antena 3,cu referire la mitingul din 10 august, că primește foarte puține informații din partea serviciilor, precizând că nu a primit nimic de la SIE și că SRI dă informațiile în flux normal președintelui, iar "la restul selectiv și dacă e de interes", potrivit Mediafax.

Liviu Dragnea a spus că pe 10 august, atunci când a avut loc mitingul din Piața Victoriei, era la Neptun.

"Eram la Neptun. Nu eram pe mașina de apă de jandarmi. Mai spre seară (am început să mă uit -n.r.), recunosc. Nu am stat toată ziua pe televizor. Cred că pe la 20.00 am început să mă uit. Niciuna (avertizări de la SRI – n.r.). Nu, nimic. Nu am primit nimic. SRI dă informațiile în flux normal președintelui. La restul selectiv și dacă e de interes. În mod normal, și eu și Tăriceanu ar trebui să avem același tip și grad de informații. În mod normal, este Guvern, președinte, Parlament. Primesc foarte puține informații. Apropo, nimic de la SIE. Probabil, cred că îi trebuie 2-3 ani să se instaleze. Dar nu am nevoie să mă sune. Nu, să își facă treaba acolo, să lucreze în interesul României. Nu am nici dubii, nici speranțe (că nu își face treaba – n.r.). Eu cred că președintele a primit informații de câteva zile informații", a declarat președintele PSD, la Antena 3.

Liviu Dragnea a precizat că membrii Comisiei de control a activității SRI ar trebui să verifice ce informații a dat Serviciul către ministerul de Interne referitoare la miting și dacă acestea au fost furnizate de către SRI sau au fost cerute de instituția condusă de Carmen Dan.

"Cred că domnul Manda ar trebui să lămurească când a dat SRI informații MAI", a completat liderul PSD.