Augustin Lazăr, la Digi 24: Tema protocoalelor e una falsă, menită să manipuleze opinia publică şi să destabilizeze Ministerul Public

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat sâmbătă că declanşează procedura de evaluare a activităţii manageriale a procurorului general, Augustin Lazăr, în contextul protocoalelor încheiate cu SRI. El a spus că rezultatele evaluării, însoţite de eventuale propuneri, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile.









"Ce putem observa acum este o nouă acţiune din seria de agresiuni care se îndreaptă împotriva Ministerului Public, o instituţie importantă a statului de drept în România. Cu ministrul Justiţiei am avut raporturi amiabile, rezonabile în ultima perioadă şi nimic nu părea că ceva îl deranjează. Cred că, după cum am fost eu luat prin surprindere, la fel şi domnia sa a fost luat prin surprindere de cineva care s-a gândit să lanseze în spaţiul public o temă falsă, o temă care să manipuleze opinia publică şi să destabilizeze Ministerul Public. Şi care este această temă? Pretinsa descoperire recentă a unor noi protocoale între Ministerul Public şi Serviciul Român de Informaţii. Dar de cine este descoperită? De o persoană care este chemată să răspundă penal într-un proces judiciar. Vă spune ceva această chestiune? Mie mi se pare deosebit de relevant", a declarat Lazăr, pentru Digi 24.Procurorul general a susţinut că tema a fost "agitată" de televiziuni şi că ministrul Justiţiei pare să se fi lăsat manipulat. El a subliniat că Ministerul Public funcţionează în temeiul legii şi al Constituţiei, iar protocoalele sunt simple proceduri tehnice de lucru."Cineva care este avizat poate să observe că prin prelucrarea şi agitarea acestei teme manipulatorii la diverse televiziuni, a doua zi dimineaţa, brusc, domnul ministru al Justiţiei pare a se lăsa manipulat de această temă, fiindcă alte detalii nu a dat - nici nu avea ce să dea, fiindcă noi am discutat suficient în ultima perioadă încât să observ dacă ceva îl nemulţumeşte în activitatea Ministerului Public sau nu. Brusc, evaluare! (...) Media este inteligentă şi nu trebuie să îi dau eu explicaţii suplimentare, cine ar avea de câştigat dintr-o treabă de asta. Adică toate protocoalele sunt cunoscute, la CSM şi la Ministerul Justiţiei. Niciun protocol nu a fost declarat de vreo instanţă ca fiind ilegal. Ministerul Public funcţionează în temeiul legii şi al Constituţiei, iar protocoalele sunt simple proceduri tehnice de lucru, cum să coopereze instituţiile respective. Cine imaginează o astfel de schemă manipulatorie şi cine se lasă manipulat de o astfel de schemă nu face decât să facă un joc ilegal. Şi noi avem o opinie publică foarte inteligentă, care poate să observe aceste fapte", a spus el.În opinia procurorului general, scopul acestui "joc ilegal" îl reprezintă destabilizarea Ministerului Public."Toată lumea să se oprească din anchetele care sunt şi să înceapă să facă pronosticuri: 'Mai avem, nu mai avem conducere? Ce să facem în continuare? Să ne orientăm de unde bate vântul...' Aşa se speră. Lucrurile acestea manipulatorii sunt foarte sensibile şi cam acolo duc. Or, eu doresc să vă asigur că Ministerul Public este o instituţie foarte bine organizată, cu nişte oameni conştienţi, care în niciun caz nu se lasă impresionaţi de aceste lucruri. Ministerul Public este alcătuit din profesionişti care au absolvit Institutul Naţional al Magistraturii, nu din târâie brâu. Oameni foarte acasă în profesiunea lor şi care îşi vor face datoria în continuare, vor apăra ordinea publică în România, vor reprezenta interesele generale ale societăţii şi vor apăra drepturile fundamentale ale cetăţenilor", a afirmat procurorul general.