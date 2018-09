Firea, despre momentul Halep-Arena Națională:Colajul de a doua zi a fost făcut cu acordul lui Dragnea

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, duminică, la România TV, referitor la momentul în care a fost huiduită pe Arena Națională, că filmulețul apărut a doua zi, care spunea că de fapt Simona Halep a fost huiduită, a fost făcut public cu acordul lui Liviu Dragnea, potrivit Mediafax.

"Vă amintiți momentul Arena Națională- Simona Halep. A doua zi a apărut pe Facebook un colaj că de fapt nu am fost huiduită eu, ci Simona Halep. Acela a fost transmis intenționat cu aprobarea lui Liviu Dragnea, așa mi-au spus oameni din partid. Pentru ca eu să am și mai mult de suferit, s-a pus gaz pe foc. Pentru ce să distorsionăm adevărul și să comunicăm că nu eu am fost huiduită de 300 #rezist, ci Halep, noi cu asta ne ocupăm? Acel scandal i-a convenit lui Liviu Dragnea să se perpetueze și să fiu pusă in situație negativă. I-am spus să se scoată acel colag imediat", a declarat Gabriela Firea, la România TV.

Mai multe organizaţii PSD au postat pe Facebook, pe 12 iunie, un colaj foto, potrivit căruia ”Simona Halep, marea noastră campioană, a fost huiduită de 20.000 de pe Arena Naţională, dar ”aplaudată de sute de mii de români, în Piaţa Victoriei, pe data de 9 iunie”.

Filmulețul era publicat la o zi după ce Gabriela Firea a fost huiduită, pe Arena Națională, în momentul în care și-a făcut apariția alături de Simona Halep și a luat cuvântul.