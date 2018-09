Liviu Dragnea: Săptămâna viitoare vor ieși informații despre faptul că s-au finanțat protestele din extern

"Eu zic ca PSD să rămână la guvernare, că așa m-am angajat în 2016. Cine a oprit pe cine să vorbească în partid? Sigur, a apărut o supărare cu doamna Carmen Dan, dar măcar altcineva să susțină demiterea ei. Doamnei Firea i s-a inoculat ideea că cineva vrea să arunce vina pentru 10 august pe doamna prefect. I-am și spus doamnei Firea inaite de CEx am văzut în presă că doamna Dan ar fi spus ceva despre prefect, care e apropiat doamnei Firea. Nu putem vorbi de o vină pentru că eu sunt absolut convins că în 10 august instituțiile statului nu au acționat ilegal, Jandarmeria a intervenit respectând regulamentele", a declarat Liviu Dragnea, duminică seară, într-o emisiune la Antena 3, citează Mediafax.Președintele PSD a afirmat că s-a încercat o lovitură de stat, iar mișcarea a fost finanțată."Dar PSD ce trebuia să facă? Să o demită pe Carmen Dan, spunând că PSD le-a adus celor violenți pietre din caldarâm. Au fost proteste finanțate și din extern. Eu am auzit că vor ieși săptămâna viitoare. Eu nu m-am folosit niciodată de zvonuri. E mai puțin important de unde (am auzit – n.r.). Vor ieși informații despre faptul că s-au finanțat aceste proteste, că au fost organizați paramilitar, că au provocat întotdeauna jandarmii, au încercat să intre prin forță în Guvern. Asta a fost o lovitură de stat", a mai spus Dragnea.