Liviu Dragnea despre o eventuală excludere a Gabrielei Firea din PSD: "Sper să nu ajungem aici. Nu am fost adeptul unor pedepse dure în partid"

"Cu mine nu a discutat nimeni subiectul aceste și nu am purtat niciun fel de discuții. Ah, sunt unii colegi supărați, dar astfel de acțiuni nu pot să facă bine PSD și sigur că te poți gândi că această campanie împotriva PSD de a destabiliza Guvernul, dar în partid nici formal, nici informal eu nu am vorbit despre o altă variantă la Primăria Capitalei în 2020", a declarat Liviu Dragnea, citat de Mediafax.El a susținut că, că din punctul său de vedere, nu trebuie să se ajungă la excluderea Gabrielei Firea: "Din partea mea nu (excluderea din PSD a Gabrielei Firea –n.red.). Asta nu am de unde să știu (excluderea din partid a Gabrielei Firea în CEx al PSD – n.red.). Nu vorbim de balanță de putere, noțiunea de balanță de putere e exagerată. Sper să nu ajungem aici, dar nu depinde de mine", a mai spus Dragnea.Pe de altă parte, Liviu Dragnea spune că "Am avut discuții cu colegii de la Primăria Capitalei și să inițiem un proiect de lege în Parlament și s-a și votat la Senat, pentru trecerea Centurii la Primăria Capitalei. Dacă toate nerealizările la Primărie sunt din cauza mea, e în regulă. O duc și pe asta. Dar nu sunt de acord ca indiferent ce funcție are un membru să se așeze la coada celor care atacă Guvernul. Lucrurile acestea puteau fi discutate în partid. Eu niciodată nu am fost adeptul unor pedepse dure. Va fi o discuție serioasă în partid. Eu știu că avem un birou permanent național, sigur și Congresul partidului. Nu există nicio decizie, absolut niciuna, cu excepția propunerii ca premier a doamnei Sevil Shhaideh. Dar se discută și cu conducerea celor două grupuri. La mine în spate la cabinet se întâlnesc vicepreședinții, liderii de grup. Formările de guverne, numirile. Din păcate, am auzit multe lucruri preluate de Victor Ponta, de la Rareș Bogdan, în legătură cu numirile de la Teleorman. Nu-mi aduc aminte să fie vreo decizie unilaterală, impusă, nici alegerile de Congres, nici în ceea ce privește formarea guvernului."Președintele PSD a adăugat că speră ca Gabriela Firea să fie sinceră și dezinformată, el susținând că ar mai susține-o o dată la Primăria Capitalei: "Au început de a doua zi atacurile la mine, dar eu le spun tuturor colegilor obiectivul major al tuturor trebuie să fie păstrarea guvernării. În orice partid sunt oameni nesinceri, convingerea mea e că la noi sunt din ce în ce mai puțini. Eu sper să fie sinceră și doar dezinformată (Gabriela Firea – n.red.). Eu am susținut-o la Primăria Capitalei, când foarte mulți și din partid și din afara partidului mi-au spus că nu este o soluție foarte bună. Nu regret absolut deloc (faptul că a susținut-o pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei – n.r.). Dacă s-ar întoarce timpul înapoi aș face la fel. Ce îmi doresc eu e ca ce s-a spus că se face la Primăria Capitalei să se întâmple."