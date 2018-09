Liviu Dragnea: "Trebuie să avem candidat comun PSD-ALDE. Am convenit cu Tăriceanu să nu pronunțăm nume"

"Eu am spus în CEx și o spun și public, opinia mea e că trebuie să avem un candidat comun. Eu am experiența din miezul USL, am fost printre cei patru care au făcut USL. Când USL s-a rupt, atunci a câștigat altcineva. Urmează când vom face anunțurile să stabilim cine are cele mai mari șanse", a declarat Liviu Dragnea, citat de Mediafax.El a adăugat și că a convenit cu președintele ALDE să nu vehiculeze niciun nume: "Am vorbit cu domnul Tăriceanu și are mare dreptate. Nu trebuie să pronunțăm un nume acum, dintr-un motiv simplu, că acum se fac analize."