Dragnea, despre poza cu Maior în care apare și Kovesi: Habar n-am dacă e reală / Eram la ziua SRI / Nu aveam de unde să știu că ei stau cu fundul pe niște protocoale ilegale / Nu cred că mă vor doborî

Liviu Dragnea a explicat, luni, la Antena 3, că poza în care este cu George Maior și în care în spate pare să fie și Codruța Kovesi a fost făcută pe vremea când era vicepremier, de ziua SRI, unde erau peste 100 de oameni, și că ”nu aveam de unde să știe că ei stau cu fundul pe niște protocoale ilegale”, deși habar n-are dacă este reală. Potrivit lui Dragnea, publicarea fotografiilor arată că Ponta si Maior sunt securiști, iar ”probabil în această perioadă se agită pentru că vom purcede la modificarea legilor securității naționale. Vor să decredibilizeze demersul pentru destructurarea statului paralel”, spune Dragnea care subliniază că nu crede că va fi doborât.

”Habar n-am dacă fotografia de aseară este reală sau nu, securiștii sunt în stare de orice. Nu am ascuns că m-am întâlnit cu Maior, Coldea”, a spus Dragnea la începutul intervenției.

”Din câte mi-aduc aminte cred că era vorba de ziua SRI, erau peste 100 de oameni, erau conducerile de la parchete, conducerea Înaltei Curți, lideri de la partide, parlamentari din comisia SRI. primeam invitații și mergeam. Mâine poimânine pot arăta poze cu Gabi Vlase. Chiar am făcut fotografii cu el. Nu aveam de unde să știu că ei stătau cu fundul pe niște protocoale ilegale. De ce nu scot toate pozele? Eu îi zic lui Ponta, de fapt lui Maior, că Maior i le da, să le dea pe toate pozele. Poate apar într-o poză cu Livia Stanciu, care ulterior m-a și condamnat. Faptul că eu am poze stând de vorbă cu unul și cu alta nu mă compromite pe mine, ci pe ei, arată cât sunt de securiști. Nu văd de ce nu le dau pe toate. Ar fi bine. Eu am primit amenințări, dar eu nu am fost în iposturi indecente. Nu merg cu bâta după mine la astfel de întâlniri”, a spus Dragnea.

Dragnea a mai spus că nimic nu e întâmplător, pentru acum câteva luni, Claudiu Manda a început să vorbească apăsat despre protocoale și rolul lui Maior.







”Era o disperare din partea lui Maior. Îmi trimitea mesageri că să îmmi spună că producem instabilitate. Fiecare trebuie să plătească pentru ce a făcut. Probabil în această perioadă se agită, vom purcede la modificarea legilor securității naționale. Vor să decredibilizeze demersul pentru destructurarea statului paralel”, a mai spus Dragnea.



Întrebat dacă el a cerut să facă poză cu Maior, Dragnea a spus că ”nu aveam de ce să cer o poză cu Maior” și că a fost făcută de fotograful SRI.





Întrebat de ce este îmbrăcat lejer când la un astfel de eveniment se cere dress code, Dragnea a zis că e vorba de o poză făcută la un eveniment restrâns al SRI care se face de ziua națională a României și că nu are ”de ce să fie la costum după ce a stat în frig și a intrat la căldură”.