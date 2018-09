Victor Ponta a arătat la B1TV noi fotografii cu Dragnea, Maior și Coldea

Într-una din aceste imagini, Liviu Dragnea apare discutând alături de George Maior și Florian Coldea la un eveniment, iar în poza cu Coldea se vede pe fundal Laura Codruța Kovesi.

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că fotografia publicată de Victor Ponta a fost făcută, cel mai probabil, la ziua SRI, spunând că există mai multe de acest fel, deoarece era un fotograf al SRI care le făcea tuturor participanților. Dragnea îl acuză pe George Maior că dă pozele.

Dragnea si Maior Foto: Facebook - Victor Ponta

"Habar nu am dacă fotografia de aseară e reală sau nu, securiștii sunt în stare de orice. Nu am negat că m-am întâlnit cu Maior sau Coldea. Cred că era un eveniment, ziua SRI. Erau peste 100 de oameni, eram vicepremier, membrii Guvernului, conducerile ICCJ, Parchete. 100 și ceva de persoane, primeam invitație și mergeam. Mâine poate apare o poză cu mine și Gabi Vlase (n.r.: actualul șef al SIE), chiar am făcut poze cu el. Nu am de unde să știu atunci că Maior și Kovesi stăteau cu fundul pe protocoale neconstituționale", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Întrebat de ce este îmbrăcat lejer când la un astfel de eveniment se cere dress code, Dragnea a revenit și a zis că e vorba de o poză făcută la un eveniment restrâns al SRI care se face de ziua națională de 1 decembrie.